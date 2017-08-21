Торговый диапазон на сегодня: 58,70 – 59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С начала прошлой недели рубль взял курс на укрепление своих позиций относительно американского доллара: с 14 августа нацвалюта отыграла около 60 копеек у «американца». И, судя по всему, тренд на укрепление сегодня продолжится. Рост рубля поддерживает нефть: сегодня «черное золото» подорожало и теперь торгуется в районе 52 долл./барр. На стороне нефти – новости о сокращении буровых в США на 5 единиц до количества 763 штук. Кроме нефти, «на руку» рублю играет ослабление позиций доллара на мировом финансовом рынке. Речь идет о подорванном доверии к президенту США Дональду Трампу, который так и не приступил к реализации своих предвыборных инициатив. Также в фокусе внимания инвесторов на этой неделе несколько ключевых событий, одно из которых — конференция американского Федрезерва, на которую соберутся руководители центробанков мира. На встрече будет поднят вопрос о возможном изменении монетарной политики ФРС США и ЕЦБ, что в последствии может отразиться на курсе мировых валют. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня: 58,70 – 59,50 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.