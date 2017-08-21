Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, но слабая Европа сдерживает "быков"

Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно подрос вслед за раллировавшей вечером в прошлую пятницу нефтью, дальнейший подъем сдерживается снижением индексов в Европе.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1934,32 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1032,8 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 59,14 рубля (+0,14 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%).

Подешевели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Индексы в США в пятницу снизились на 0,1-0,4%, также завершив неделю в "минусе" на фоне достаточно низких объемов торгов. Инвесторы сохраняют определенную долю осторожности под давлением впечатлений от террористической атаки в Барселоне, а также опасений относительно действий президента США Дональда Трампа.

В четверг он отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по вопросу инвестиций в инфраструктуру после того, как ранее прекратил работу двух других консультативных советов при Белом доме, в состав которых входили главы крупных американских компаний. В пятницу президент принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), проседают Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Важнейшим событием текущей недели станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей ЦБ различных стран, который пройдет в американском Джексон-Хоуле 24-26 августа. На нем выступят в том числе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Нефть утром в понедельник слабо проседает после ралли в пятницу на фоне неподтвержденной информации о том, что Exxon Mobil Corp. закрывает один из крупнейших НПЗ в США, сообщает MarketWatch.

Кроме того, поддержку рынку оказала статистика Baker Hughes - количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 - до 763 штук.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $52,59 за баррель (-0,3% и +3,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $48,56 за баррель (-0,2% и +3% в пятницу). Уровень цен примерно на $0,6 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, в понедельник состоится заседание комитета ОПЕК по мониторингу сокращения добычи нефти, что поддержит котировки "черного золота". Вместе с те, геополитические риски снова будут в центре внимания инвесторов - с 21 по 31 августа состоятся военные учения США и Южной Кореи, что, безусловно, повысит градус напряженности в регионе и приведет к новым угрозам КНДР в сторону соседей и США, поэтому защитные активы могут еще прибавить в цене. В финансовой сфере произойдет знаковое событие: конференция в Джексон-Хоуле, которая поможет инвесторам сформировать представление о дальнейших шагах мировых ЦБ.

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, несмотря на рост нефти выше $52 за баррель Brent, поддержка для рубля пока будет ограничена. Нацвалюта вплотную подошла к психологически важной отметке 59 руб./$1, и в понедельник возможен штурм этого уровня. Но цены на нефть выпускают пар, а основной объем выплат по налогам уже завершается.

Серьезных новостей, способных оказать влияние на курс рубля, не ожидается в период основной торговой сессии, а вот в дальнейшем движение будет определяться статистикой по коммерческим запасам нефти в США. Пока все идет к тому, что рост в нефти возобновится, хотя пройти $53 за баррель будет сложно. Но если это произойдет, рубль достигнет 58,7 руб./$1 достаточно быстро.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, наступившая неделя будет довольно загружена макроэкономической статистикой, а завершение высокого сезона отпусков постепенно обеспечит возвращение активности на рынке и повышение реакции на важные статданные. В сентябре пройдут важные заседания центральных банков, на которых могут быть озвучены решения с долгосрочными последствиями.

В начале недели источником беспокойства для рынков могут быть начавшиеся учения ВМС США и южнокорейских вооруженных сил. Пятничное увольнение советника по стратегическим вопросам США С.Бэннона может пойти на пользу новой администрации. Как минимум, С.Бэннона часто обвиняли в организации утечек информации. Соответственно, исчезновение "слабого звена" может помочь Д.Трампу заняться кризисным менеджментом.

Нефть подогрела информация о блокаде трубопровода, который обеспечивает работу месторождения Шарара в Ливии. Кроме того, руководство венесуэльской PDVSA сообщает о проблемах с проведением ежедневных финансовых операций из-за американских санкций, что сказывается на производственных показателях. Таким образом, понедельник для нефти начинается вполне позитивно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,6%), "Европлана" (MOEX: EPLN) (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Единые Техно Системы" (MOEX: UTSY) (-4,7%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-2,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,392 млрд руб. (из них 0,956 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).