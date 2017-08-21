В ближайшее время не стоит ожидать каких-либо серьезных движений по паре рубль/доллар - РосЕвроБанк

"Несмотря на резкий рост цен на нефть, курсу рубля так и не удалось преодолеть уровень 59 руб. за доллар США. Стоит отметить, что российский валютный рынок проигнорировал ослабление доллара и рост цен на нефть, все это указывает на то, что в ближайшие месяц целевым диапазоном для валютной пары доллар-рубль будет оставаться коридор 58,3-60,8 руб. С одной стороны, укрепление рубля ограничено тем фактом, что основной объем выплат по налогам уже завершается, в свою очередь «Роснефть» завершила сделку по покупке индийского НПЗ, что также указывает существенный отток валюты с российского рынка. С другой стороны – снижение геополитических рисков способствовало росту аппетита на рискованные активы, инвесторы сейчас активно «заходят» в развивающиеся страны. Более того, сохраняется вероятность повторения очередной волны ослабления доллара на фоне политического кризиса в США. Согласно нашим прогнозам, в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо серьезных движений по паре рубль/доллар, поскольку новостной фон довольно нейтральный", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.