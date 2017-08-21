В качестве фундаментально обоснованного диапазона колебаний по-прежнему видится 48-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов достигли максимальных уровней за последнюю неделю после того, как стало известно, что в США второй раз за месяц сократилось число буровых установок, - констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. - По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 19 августа практически достигли месячных максимумов, коснувшись отметки 52,95 доллара за баррель, полностью отыграв назад более трех процентов потерь, накопленных за неделю. Американский эталон WTI в моменте достигал отметки 48,95".

Нефтесервисная компания BakerHughes в пятницу 19 августа, по итогам недели, зафиксировала снижение числа работающих буровых установок в США на 5 единиц до 763 штук. Это второе снижение за месяц и максимальное с января.

Падение числа буровых установок в США, по мнению эксперта, может сигналить о том, что новая волна сланцевого бума, спровоцированного ростом цен на нефть выше 50 долларов, пошла на спад. Соответственно, участники ожидают, что темпы роста добычи в крупнейшей экономике мира также замедлятся.

В последнее время стало более очевидно, что ценам будет очень сложно закрепиться выше еще недавно ожидавшихся 60 долларов за баррель. Это могло снизить буровую активность в рамках проектов, которые реализовывались под эту цену.

Несмотря на то, что цены в пятницу очень резво двинулись вверх, не стоит пока ожидать, что темпы этого роста сохранятся. В последнее время существенно возросла добыча в США, Ливии и Нигерии, а также стали возникать некоторые проблемы с имплементацией плана ОПЕК по сокращению добычи. Это будет сдерживать возможный рост котировок. В качестве фундаментально обоснованного диапазона колебаний эксперту ГК по-прежнему видится 48-55 долларов за баррель.