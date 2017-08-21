Нефтяные котировки пока останутся в диапазоне 50-53 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть Brent раллировала в пятницу, рывком вернувшись в зону 52-53 долл./барр., чему способствовали ослабление негативных настроений на рынках в конце дня и технические факторы. Поддержку оказали и данные Baker Hughes по снижению числа активных буровых в Америке на 5 штук, до уровня начала июля, ослабив убежденность рынков в поступательном и длительном росте добычи в США (мы ее не разделяем). Мы пока считаем, что нефтяные котировки останутся в диапазоне 50-53 долл./барр., что пока оправдано по совокупности конъюнктурных факторов. Однако, отметим, что фундаментальная картина на рынке нефти по-прежнему улучшается. И ослабление такого негативного конъюнктурного фактора, как опасения участников рынка по добыче в США, вполне может способствовать переходу котировок в более высокий ценовой диапазон уже на этой неделе", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.