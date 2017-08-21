"Атон" поднял рейтинг акций Evraz до "держать", снизил до "держать" рейтинг GDR НЛМК после пересмотра

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Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.

По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с "продавать" до "держать", а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) понижена с "покупать" до "держать".

Между тем для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) эксперты "Атона" сохранили рекомендацию "держать", а для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) подтвердили рейтинг "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ММК - 10 (текущая цена - 8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 16 (текущая цена - 14,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НЛМК - 22 (текущая цена - 21,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 2,90 (текущая цена - 2,58), рекомендация - держать.