В понедельник начнется штурм психологически важного уровня в 59 руб. за доллар - Локо-Банк

"Хотя нефть торгуется в районе 52,7 за баррель Brent, поддержка для рубля пока будет ограничена. Нацвалюта вплотную подошла к психологически важной отметке в 59 руб. за доллар, и в понедельник начнется штурм этого уровня. Но цены на нефть сейчас снижаются, а основной объем выплат по налогам уже завершается. Кроме того, часть инвесторов могут решать фиксировать прибыль. С другой стороны, стабилизации геополитических рисков возвращает аппетит инвесторов к рисковым активам, поэтому при сохранении относительно благоприятного внешнего фона рубль в ближайшие торговые сессии может сохраняться высокую стабильность и ненадолго оказаться выше 59 за доллар. Но серьезное движение выше этой отметки маловероятно. Серьезных новостей, способных оказать влияние на курс рубля, не ожидается в период основной торговой сессии, а вот в дальнейшем движение будет определяться статистикой по коммерческим запасам нефти в США. Пока все идет к тому, что рост в нефти возобновится, хотя пройти 53 за баррель будет сложно. Но если этой произойдет, рубль достигнет 58,7 за доллар достаточно быстро", - комментирует ситуацию на валютном рынке заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.