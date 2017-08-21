Рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти

Москва. 21 августа. Доллар США растет, евро слегка снижается при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль лишь немного слабеет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,07-59,11 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,11 руб./$1 (+10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 69,38 руб./EUR1 (-4,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 8,7 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 63,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,62 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,47 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть после существенного подъема в последний рабочий день прошлой недели. Причиной резкого подорожания топлива в конце прошлой недели стала неподтвержденная информация о том, что Exxon Mobil Corp. закрывает один из крупнейших НПЗ в США.

"Этот завод-монстр - второе по величине нефтеперерабатывающее предприятие в Штатах", его мощность составляет 584 тыс. баррелей в сутки, заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Потеря, по неподтвержденным данным, этого НПЗ может привести к тому, что другие НПЗ попытаются исправить ситуацию, повышая цены на "тяжелую" нефть, которую становится все сложнее найти", - полагает он.

Кроме того, количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 - до 763, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,04% - до $52,74 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник повысились на 0,02% - до $48,67 за баррель.