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Главная / Мнения аналитиков / Рублю по силам ускорить рост в начале недели - FxPro
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21 августа 2017 года 10:30
Рублю по силам ускорить рост в начале недели - FxPro
"Рубль укреплялся на прошлой неделе, прибавляя ежедневно со вторника, - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В итоге пара USD/RUB закрыла неделю ровно на отметке 59, потеряв за день 23 копейки. Курс евро практически не изменился в пятницу, оставшись у 69.42. В начале текущей недели укрепление рубля имеет все шансы на развитие. Опубликованные в пятницу вечером данные по числу работающих буровых, принадлежащих США, показали сокращение ещё на 3 штуки до 946. Этот показатель снижается уже четыре недели подряд, давая сигнал, что при текущих ценах нефти добывающие компании не спешат наращивать активность". Отыгрывая эту новость, котировки Brent подскочили сразу на 2 доллара до 62.65. Сегодня утром цены скорректировались на 30 центов. Такая динамика нефти, на взгляд эксперта, ещё не отыграна в котировках российской валюты, поэтому, как минимум, начало торгов обещает быть на стороне рубля, несмотря на смешанную динамику азиатских площадок. "Скорей всего, в ближайшее время вполне можно ожидать развития положительной динамики, так как данные из США остаются весьма однозначными: добыча практически стагнирует, при этом потребление заметно увеличилось, - прогнозирует А. Купцикевич. - Более того, буровая активность заставляет ожидать, что компании рассчитывают на сохранение текущих уровней добычи через 6-9 месяцев, так как не спешат наращивать активность. Текущий август обещает оказаться весьма благоприятным для российской валюты. На прошлой неделе USD/RUB потеряла 80 копеек, но, что важнее, сумела защитить сопротивление на уровне 60. На начавшейся неделе пара может снижаться вдвое активнее, потеряв около 1.8-2.0 р., спустившись в область 57.20-57.00. Это весьма бычий прогноз для рубля, но факторы в виде переизбытка нефти уходят на второй план. Теперь преградой для цен на чёрное золото могут стать разве что излишне ястребиные комментарии глав ЦБ в ходе выступлений на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул. Но и здесь больше поводов для оптимизма. В феврале-марте 2016-го представители Большой тройки ЦБ своими действиями (Банк Японии, ЕЦБ) или бездействиями (ФРС) способствовали восстановлению нефти. Их главная проблема – чрезмерно низкая инфляция ещё не до конца решена, поэтому стоит ожидать, что они сохранят свой осторожный настрой".
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21 августа 2017 года 11:52
"Несмотря на резкий рост цен на нефть, курсу рубля так и не удалось преодолеть уровень 59 руб. за доллар США. Стоит отметить, что российский валютный рынок проигнорировал ослабление доллара и рост цен на нефть, все это указывает на то, что в ближайшие месяц целевым диапазоном для валютной пары... читать дальше
.21 августа 2017 года 11:42
Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно подрос вслед за раллировавшей вечером в прошлую пятницу нефтью, дальнейший подъем сдерживается снижением индексов в Европе. читать дальше
.21 августа 2017 года 11:31
"Нефть Brent раллировала в пятницу, рывком вернувшись в зону 52-53 долл./барр., чему способствовали ослабление негативных настроений на рынках в конце дня и технические факторы. Поддержку оказали и данные Baker Hughes по снижению числа активных буровых в Америке на 5 штук, до уровня начала июля,... читать дальше
.21 августа 2017 года 11:13
"Атон" поднял рейтинг акций Evraz до "держать", снизил до "держать" рейтинг GDR НЛМК после пересмотра
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с... читать дальше
.21 августа 2017 года 10:49
"Хотя нефть торгуется в районе 52,7 за баррель Brent, поддержка для рубля пока будет ограничена. Нацвалюта вплотную подошла к психологически важной отметке в 59 руб. за доллар, и в понедельник начнется штурм этого уровня. Но цены на нефть сейчас снижаются, а основной объем выплат по налогам уже... читать дальше
.21 августа 2017 года 10:18
Москва. 21 августа. Доллар США растет, евро слегка снижается при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль лишь немного слабеет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
.21 августа 2017 года 10:12
"Атон" поднял рейтинг акций Evraz до "держать", снизил до "держать" рейтинг GDR НЛМК после пересмотра
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с "продавать" до "держать", а... читать дальше
.21 августа 2017 года 10:10
Москва. 21 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.21 августа 2017 года 10:01
В последний торговый день недели нефть сорта Brent подскочила на 4%, показав максимальный внутридневной рост с 30 ноября, когда ОПЕК впервые анонсировала меры по сокращению добычи. В результате котировки поднялись от уровней под 51 до максимумов на подходе к отметке 53, закрывшись у верхней... читать дальше
.21 августа 2017 года 09:55
Новая неделя на фондовом рынке РФ начнется с незначительного роста. Эксперты рассчитывают, что индекс ММВБ уже в первые минуты может подняться выше 1940 пунктов. Ожидаемое возобновление роста на рынке энергоносителей поддержит российских «быков». читать дальше
.21 августа 2017 года 09:51
о мнению аналитиков ИК "Атон", в понедельник российский рынок акций начнет торги с повышения примерно на 0,5%. читать дальше
.21 августа 2017 года 09:37
Перед открытием российского фондового рынка 21 августа сложился позитивный внешний фон, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам послужит повышение цены на нефть марки Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $52,5 за баррель. По итогам... читать дальше
.21 августа 2017 года 09:26
Инвесторы уходят только с российского рынка, тогда как фонды других развивающихся стран демонстрируют рост - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Фондовый рынок является одним из основных индикаторов, характеризующих состояние национальной экономики. Если судить с этой точки зрения, в первом полугодии 2017 года российскому рынку ценных бумаг, по мнению эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Якушева, нечем похвастаться, даже несмотря... читать дальше
.21 августа 2017 года 09:19
Фондовые индексы США изменились слабо. Рынки акций Японии и Австралии снижаются, Китай на позитиве. Нефть слабо снижается после скачка на 3% в пятницу, Brent - $52,7 за баррель. читать дальше
.21 августа 2017 года 09:11
"Выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, влияние геополитического фактора по-прежнему негативно для рынка. Так, сегодня начинаются совместные... читать дальше
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