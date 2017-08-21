Рублю по силам ускорить рост в начале недели - FxPro

"Рубль укреплялся на прошлой неделе, прибавляя ежедневно со вторника, - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В итоге пара USD/RUB закрыла неделю ровно на отметке 59, потеряв за день 23 копейки. Курс евро практически не изменился в пятницу, оставшись у 69.42. В начале текущей недели укрепление рубля имеет все шансы на развитие. Опубликованные в пятницу вечером данные по числу работающих буровых, принадлежащих США, показали сокращение ещё на 3 штуки до 946. Этот показатель снижается уже четыре недели подряд, давая сигнал, что при текущих ценах нефти добывающие компании не спешат наращивать активность".

Отыгрывая эту новость, котировки Brent подскочили сразу на 2 доллара до 62.65. Сегодня утром цены скорректировались на 30 центов. Такая динамика нефти, на взгляд эксперта, ещё не отыграна в котировках российской валюты, поэтому, как минимум, начало торгов обещает быть на стороне рубля, несмотря на смешанную динамику азиатских площадок.

"Скорей всего, в ближайшее время вполне можно ожидать развития положительной динамики, так как данные из США остаются весьма однозначными: добыча практически стагнирует, при этом потребление заметно увеличилось, - прогнозирует А. Купцикевич. - Более того, буровая активность заставляет ожидать, что компании рассчитывают на сохранение текущих уровней добычи через 6-9 месяцев, так как не спешат наращивать активность.

Текущий август обещает оказаться весьма благоприятным для российской валюты. На прошлой неделе USD/RUB потеряла 80 копеек, но, что важнее, сумела защитить сопротивление на уровне 60. На начавшейся неделе пара может снижаться вдвое активнее, потеряв около 1.8-2.0 р., спустившись в область 57.20-57.00. Это весьма бычий прогноз для рубля, но факторы в виде переизбытка нефти уходят на второй план. Теперь преградой для цен на чёрное золото могут стать разве что излишне ястребиные комментарии глав ЦБ в ходе выступлений на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул. Но и здесь больше поводов для оптимизма. В феврале-марте 2016-го представители Большой тройки ЦБ своими действиями (Банк Японии, ЕЦБ) или бездействиями (ФРС) способствовали восстановлению нефти. Их главная проблема – чрезмерно низкая инфляция ещё не до конца решена, поэтому стоит ожидать, что они сохранят свой осторожный настрой".