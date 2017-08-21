Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США опустились в пятницу и по итогам всей минувшей неделе на фоне достаточно низких объемов торгов. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 закончили с негативной динамикой вторую неделю подряд. Nasdaq Composite за прошедшую неделю сократился на 0,6%, она стала для индекса четвертой подряд "в минусе", чего не происходило с мая 2016 года. Инвесторы сохраняют определенную долю осторожности после сильного падения рынка в четверг из-за реакции на террористическую атаку в Барселоне, а также опасения относительно действий президента США Дональда Трампа.

В четверг он отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по вопросу инвестиций в инфраструктуру после того, как ранее прекратил работу двух других консультативных советов при Белом доме, в состав которых входили главы крупных американских компаний. В пятницу президент принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.

Азиатские фондовые индексы начали неделю разнонаправленными изменениями, при этом инвесторы продолжают следить за ситуацией в Белом доме. Важнейшим событием предстоящей недели станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей ЦБ различных стран, который пройдет в американском Джексон-Хоуле 24-26 августа. На нем выступят в том числе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился примерно на 0,2%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,39%. Негативную динамику показывают котировки акций экспортеров и финансовых компаний. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 мск снизился на 0,67%, южнокорейский Kospi - на 0,16%. В то же время китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск повысился на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,49%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно снижаются в понедельник после существенного подъема в последний рабочий день прошлой недели. Причиной резкого подорожания топлива в конце прошлой недели стала неподтвержденная информация о том, что Exxon Mobil Corp. закрывает один из крупнейших НПЗ в США. Кроме того, количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 - до 763, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 мск подешевели на 0,36% - до $52,53 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена подскочила на 3,31%, завершив торги на уровне $52,72 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник снизились на 0,21% - до $48,56 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу немного подросла по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,619 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,969 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 августа практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню - индикатор прибавил всего 0,01% и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,03%, составив 522,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+1,6%), "РЖД-23" (+0,3%) и "Металлоинвест БО-08" (+0,25%), а в лидерах снижения - "Газпром нефть-04" (-1,73%), "Металлоинвест БО-02" (-0,35%) и "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что госкомпания "Автодор" завершила размещение облигаций 4-й серии на 16,7 млрд рублей. Данный выпуск облигаций был выкуплен Газпромбанком (MOEX: GZPR) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства от размещения будут направлены на реализацию проекта ЦКАД. Срок обращения бумаг - 27 лет. По бумагам предусмотрена выплата годовых купонов. По выпуску предусмотрена отсрочка выплаты купонного дохода до 2022 года. Отсрочка выплаты первых четырех купонных платежей компенсируется начислением процентного дохода по ставке "инфляция +1%" на суммы купонов "льготного" периода вплоть до момента их выплаты. Ставки купонного дохода привязаны к уровню инфляции (премия к инфляции составляет 1%). Процентная ставка первого купона установлена в размере 6,4% годовых.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставки 6-го и 7-го купонов биржевых облигаций серии БО-06 и серии БО-07 установлены на уровне 8,71% годовых. Ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серий БО-09 и 002Р-01 также установлены также на уровне 8,71% годовых. Доход на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей каждого из четырех выпусков при погашении каждого из этих купонов составит 43,43 рубля.

Русфинанс банк установил ставки 4-7 купонов биржевых облигаций серии БО-12 на уровне 8% годовых. Купонный доход на одну облигацию за 4-й и 6-й купонный период составит 40,33 рубля, за 5-й и 7-й - 39,67 рубля. Пятилетние облигации БО-12 на 5 млрд рублей были размещены в феврале 2016 года. Ставка текущего купона - 9,65% годовых. По выпуску запланирована оферта на 26 августа 2017 года.