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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Атон" поднял рейтинг акций Evraz до "держать", снизил до "держать" рейтинг GDR НЛМК после пересмотра
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21 августа 2017 года 10:12

"Атон" поднял рейтинг акций Evraz до "держать", снизил до "держать" рейтинг GDR НЛМК после пересмотра

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.

По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с "продавать" до "держать", а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) понижена с "покупать" до "держать".

Между тем для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) эксперты "Атона" сохранили рекомендацию "держать", а для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) подтвердили рейтинг "покупать".

Опубликовано: /Интерфакс/
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