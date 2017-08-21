Нефти еще предстоит закрепить успех - eToro

В последний торговый день недели нефть сорта Brent подскочила на 4%, показав максимальный внутридневной рост с 30 ноября, когда ОПЕК впервые анонсировала меры по сокращению добычи. В результате котировки поднялись от уровней под 51 до максимумов на подходе к отметке 53, закрывшись у верхней границы диапазона, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

На руку активу сыграло общее резкое улучшение настроений инвесторов к риску, обусловленное сообщениями об отставке главного стратега Белого Дома Стивена Беннона, которого обвиняли в близости к ультра-правым. На волне всеобщего позитива «под раздачу» попала и Brent, тогда как спрос на безопасные активы резко снизился.

Также в поддержку роста цен сыграл фактор политических проблем в Венесуэле, где нарастает угроза перебоев с поставками. В-третьих, на одном из американских НПЗ в Техасе произошел пожар, и теперь на возвращение в нормальный режим работы предприятию потребуется некоторое время.

Кроме того, Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах сократилось максимально за 7 месяцев – на 5 единиц. Похоже, недавнее удешевление нефти все же вынудило американских бурильщиков снизить активность, о чем также говорит стабильное сокращение запасов углеводородов в стране.

"Для того, чтобы актив сумел отстоять завоеванные позиции, на этой неделе отчеты API и Минэнерго США должны отразить дальнейшее падение запасов сырой нефти, а также ее добычи. В противном случае котировки вернутся к снижению. В начале новой недели возможна некоторая медвежья коррекция Brent ввиду перекупленности из-за агрессивного спроса в пятницу", - заключает эксперт eToro .