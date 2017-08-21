Неделю рынок акций РФ начнет ростом - ИК "Фридом-Финанс"

Перед открытием российского фондового рынка 21 августа сложился позитивный внешний фон, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам послужит повышение цены на нефть марки Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $52,5 за баррель. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,4% и 0,2%, что соответствует и уровню российских индексов на закрытие 18 августа. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. В АТР наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0,3%, а китайский Shanghai Composite столько же прибавляет.

"В сложившихся условиях мы ожидаем роста российского рынка на открытии торгов и рассчитываем, что индекс ММВБ уже в первые минуты может подняться выше 1940 пунктов, - прогнозирует Б. Зварич. - В дальнейшем в отсутствие важной макроэкономической статистики из Европы и Штатов возможна консолидация отечественных индексов у достигнутых уровней. Во второй половине торгов мы не исключаем возобновления роста на рынке энергоносителей, что поддержит российских «быков». При этом открытие заокеанских площадок вряд ли внесет сильные изменения в ситуацию на нашем рынке, однако в последние часы торгов можно ожидать усиления волатильности в российских акциях".

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра эксперт ожидает небольшого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Этому будет способствовать утренняя коррекция на рынке энергоносителей. "В результате доллару удастся удержать позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 59 руб. Однако приближение выплат НДПИ, а также возможное возобновление позитивной динамики в ценах на нефть позволят рублю к концу дня полностью отыграть утренние потери, и доллар уйдет под отметку 59 руб. В случае закрепления американской валюты под этим значением пара USD/RUB направится к следующей поддержке, расположенной на уровне 57,5",- заключает Б. Зварич.