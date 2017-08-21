Инвесторы уходят только с российского рынка, тогда как фонды других развивающихся стран демонстрируют рост - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Фондовый рынок является одним из основных индикаторов, характеризующих состояние национальной экономики. Если судить с этой точки зрения, в первом полугодии 2017 года российскому рынку ценных бумаг, по мнению эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Якушева, нечем похвастаться, даже несмотря на некоторое улучшение статистики в начале августа. Согласно данным фонда Emerging Portfolio Fund Research, за неделю с 26 июля по 2 августа чистый приток средств в иностранные фонды акций, инвестирующие в российский рынок ценных бумаг, составил 2.2 млн долларов. В последний раз подобный результат был зафиксирован в конце мая – тогда недельный приток составил 31.2 млн долларов. За прошедшие восемь недель отток средств из фондов, инвестирующих в российский рынок, составил 750 млн долларов, в том числе в июле – около 300 млн долларов.

"Если посмотреть на все первое полугодие, картина получается отнюдь не позитивная – за последние пять месяцев иностранцы вывели с российского рынка ценных бумаг порядка 2 млрд долларов, - комментирует О. Якушев. - По продолжительности этот отток средств стал самым долгим за последние три с половиной года. Тогда (с августа 2013 года по февраль 2014 года) российские фонды лишились более 2.4 млрд долларов средств иностранных инвесторов".

При этом деньги утекают не только с фондового рынка, но и из российской экономики в целом. По данным российского Центробанка, чистый отток капитала в первом полугодии составил 14.7 млрд долларов, что сопоставимо с суммарным показателем за весь прошлый год – 15.4 млрд долларов. Тем самым тезис о прямой взаимосвязи состояния рынка ценных бумаг с общим состоянием экономики подтверждается.

Эксперт ИК также отметил, что инвесторы уходят только с российского рынка, тогда как фонды других развивающихся стран демонстрируют рост. Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research, в июле фонды развивающихся стран привлекли более 4.7 млрд долларов, а за пять месяцев — более 32.4 млрд долларов. Даже Бразилия, которая в июле показала сопоставимое в Россией падение (отток составил 246 млн долларов) по итогам пяти месяцев нарастила вложения иностранных инвесторов в свои ценные бумаги на 745 млн долларов. Таким образом, отток иностранного капитала с российского фондового рынка свидетельствует о недоверии инвесторов не к развивающимся рынкам в целом, но исключительно к российскому.

Причины оттока средств иностранных инвесторов из российских акций следует искать в первую очередь в факторах внешней политики, уверен аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". С ноября 2016 года по февраль 2017 года деньги приходили на российский рынок на волне ожиданий улучшения российско-американских отношений, связанных с приходом в Белый дом нового президента. Однако уже первые заявления Трампа показали, что на нормализацию отношений рассчитывать не стоит. Как результат, февраль стал переломным месяцем, после которого отток средств из российских активов стал набирать обороты.

Свою роль сыграла и динамика учетных ставок. После их увеличения в США и снижения в России снизилась привлекательность операций carry trade. В подобных условиях некоторые из держателей ОФЗ предпочли продать их и зафиксировать прибыль. Кроме того, у инвесторов сохраняется настороженное отношение к системе корпоративного управления в российских компаниях.

"Несмотря на преобладание негативных тенденций, с чем же связан небольшой приток иностранных инвестиций в начале августа? По нашему мнению, главная причина состоит в недооцененности российских акций по сравнению с активами на иностранных площадках, - указывает О. Якушев. - Если сравнивать сегодняшнюю стоимость ценных бумаг с годовой прибылью и стоимостью чистых активов, то российские акции выглядят достаточно дешево и достаточно привлекательно для потенциальных инвесторов. Отметим также, что для компаний-экспортеров сейчас складывается благоприятные условия из-за ослабления рубля и определенных тенденций к росту на мировых сырьевых рынках. Кроме того, в середине июня начались дивидендные выплаты в крупных российских компаниях. Вполне вероятно, что иностранные акционеры могли направить часть этих денег на покупку российских акций".

По мнению специалиста ИК, дальнейшее поведение иностранных инвесторов будет зависеть от факторов внешней политики. В частности, США могут расширить секторальные санкции, включив в них запрет на операции с российскими государственными облигациями. В этом случае последствия будут негативными для всего российского рынка, и о притоке дополнительных средств на российский рынок ценных бумаг можно будет забыть. К тому же потенциальные инвесторы учитывают в своей финансовой политике не только американские санкции, но и возможную реакцию на них российской стороны.