21 августа 2017 года 09:55
Утренние прогнозы: на рынке акций в понедельник ожидается рост в пределах 0,5%
Новая неделя на фондовом рынке РФ начнется с незначительного роста. Эксперты рассчитывают, что индекс ММВБ уже в первые минуты может подняться выше 1940 пунктов. Ожидаемое возобновление роста на рынке энергоносителей поддержит российских «быков».
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Перед открытием российского фондового рынка 21 августа сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам послужит повышение цены на нефть марки Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $52,5 за баррель. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,4% и 0,2%, что соответствует и уровню российских индексов на закрытие 18 августа. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. В АТР наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0,3%, а китайский Shanghai Composite столько же прибавляет. В сложившихся условиях мы ожидаем роста российского рынка на открытии торгов и рассчитываем, что индекс ММВБ уже в первые минуты может подняться выше 1940 пунктов. В дальнейшем в отсутствие важной макроэкономической статистики из Европы и Штатов возможна консолидация отечественных индексов у достигнутых уровней. Во второй половине торгов мы не исключаем возобновления роста на рынке энергоносителей, что поддержит российских «быков»".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские фондовые индексы продолжают консолидацию при минимальных объемах. Сегодня в первой половине дня, на наш взгляд, индексы предпримут попытку к восстановлению. Ближайшими сопротивлениями по ММВБ выступает уровень 1950п., по РТС 1040п. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и рост российских индексов в пределах 0.5% по итогам дня".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, влияние геополитического фактора по-прежнему негативно для рынка. Так, сегодня начинаются совместные военные учения США и Юной Кореи, что способствует усилению напряженности на Корейском полуострове. На валютном рынке в целом в ближайшие дни возможно некоторое затишье в преддверии встречи глав мировых центробанков (включая ФРС США и ЕЦБ) в американском Джексон-Холе (24.08), сегодня в начале торгов возможна стабилизация вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль".
Опубликовано: /Финмаркет/
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21 августа 2017 года 11:52
"Несмотря на резкий рост цен на нефть, курсу рубля так и не удалось преодолеть уровень 59 руб. за доллар США. Стоит отметить, что российский валютный рынок проигнорировал ослабление доллара и рост цен на нефть, все это указывает на то, что в ближайшие месяц целевым диапазоном для валютной пары... читать дальше
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21 августа 2017 года 11:42
Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно подрос вслед за раллировавшей вечером в прошлую пятницу нефтью, дальнейший подъем сдерживается снижением индексов в Европе. читать дальше
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21 августа 2017 года 11:31
"Нефть Brent раллировала в пятницу, рывком вернувшись в зону 52-53 долл./барр., чему способствовали ослабление негативных настроений на рынках в конце дня и технические факторы. Поддержку оказали и данные Baker Hughes по снижению числа активных буровых в Америке на 5 штук, до уровня начала июля,... читать дальше
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21 августа 2017 года 11:13
(добавлена таблица)
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.
По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с... читать дальше
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21 августа 2017 года 10:49
"Хотя нефть торгуется в районе 52,7 за баррель Brent, поддержка для рубля пока будет ограничена. Нацвалюта вплотную подошла к психологически важной отметке в 59 руб. за доллар, и в понедельник начнется штурм этого уровня. Но цены на нефть сейчас снижаются, а основной объем выплат по налогам уже... читать дальше
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21 августа 2017 года 10:30
"Рубль укреплялся на прошлой неделе, прибавляя ежедневно со вторника, - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В итоге пара USD/RUB закрыла неделю ровно на отметке 59, потеряв за день 23 копейки. Курс евро практически не изменился в пятницу, оставшись у 69.42. В начале текущей... читать дальше
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21 августа 2017 года 10:18
Москва. 21 августа. Доллар США растет, евро слегка снижается при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль лишь немного слабеет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
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21 августа 2017 года 10:12
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.
По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с "продавать" до "держать", а... читать дальше
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21 августа 2017 года 10:10
Москва. 21 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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21 августа 2017 года 10:01
В последний торговый день недели нефть сорта Brent подскочила на 4%, показав максимальный внутридневной рост с 30 ноября, когда ОПЕК впервые анонсировала меры по сокращению добычи. В результате котировки поднялись от уровней под 51 до максимумов на подходе к отметке 53, закрывшись у верхней... читать дальше
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21 августа 2017 года 09:51
о мнению аналитиков ИК "Атон", в понедельник российский рынок акций начнет торги с повышения примерно на 0,5%. читать дальше
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21 августа 2017 года 09:37
Перед открытием российского фондового рынка 21 августа сложился позитивный внешний фон, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам послужит повышение цены на нефть марки Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $52,5 за баррель. По итогам... читать дальше
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21 августа 2017 года 09:26
Фондовый рынок является одним из основных индикаторов, характеризующих состояние национальной экономики. Если судить с этой точки зрения, в первом полугодии 2017 года российскому рынку ценных бумаг, по мнению эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Якушева, нечем похвастаться, даже несмотря... читать дальше
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21 августа 2017 года 09:19
Фондовые индексы США изменились слабо. Рынки акций Японии и Австралии снижаются, Китай на позитиве. Нефть слабо снижается после скачка на 3% в пятницу, Brent - $52,7 за баррель. читать дальше
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21 августа 2017 года 09:11
"Выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, влияние геополитического фактора по-прежнему негативно для рынка. Так, сегодня начинаются совместные... читать дальше
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