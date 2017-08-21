Утренние прогнозы: на рынке акций в понедельник ожидается рост в пределах 0,5%

Новая неделя на фондовом рынке РФ начнется с незначительного роста. Эксперты рассчитывают, что индекс ММВБ уже в первые минуты может подняться выше 1940 пунктов. Ожидаемое возобновление роста на рынке энергоносителей поддержит российских «быков».

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Перед открытием российского фондового рынка 21 августа сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам послужит повышение цены на нефть марки Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $52,5 за баррель. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,4% и 0,2%, что соответствует и уровню российских индексов на закрытие 18 августа. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. В АТР наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0,3%, а китайский Shanghai Composite столько же прибавляет. В сложившихся условиях мы ожидаем роста российского рынка на открытии торгов и рассчитываем, что индекс ММВБ уже в первые минуты может подняться выше 1940 пунктов. В дальнейшем в отсутствие важной макроэкономической статистики из Европы и Штатов возможна консолидация отечественных индексов у достигнутых уровней. Во второй половине торгов мы не исключаем возобновления роста на рынке энергоносителей, что поддержит российских «быков»".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские фондовые индексы продолжают консолидацию при минимальных объемах. Сегодня в первой половине дня, на наш взгляд, индексы предпримут попытку к восстановлению. Ближайшими сопротивлениями по ММВБ выступает уровень 1950п., по РТС 1040п. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и рост российских индексов в пределах 0.5% по итогам дня".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, влияние геополитического фактора по-прежнему негативно для рынка. Так, сегодня начинаются совместные военные учения США и Юной Кореи, что способствует усилению напряженности на Корейском полуострове. На валютном рынке в целом в ближайшие дни возможно некоторое затишье в преддверии встречи глав мировых центробанков (включая ФРС США и ЕЦБ) в американском Джексон-Холе (24.08), сегодня в начале торгов возможна стабилизация вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль".