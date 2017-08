Фондовые индексы США изменились слабо, нефть дорожает

Фондовые индексы США изменились слабо. Рынки акций Японии и Австралии снижаются, Китай на позитиве. Нефть слабо снижается после скачка на 3% в пятницу, Brent - $52,7 за баррель.

Фондовые индексы США опустились в пятницу и по итогам всей минувшей неделе на фоне достаточно низких объемов торгов.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 закончили с негативной динамикой вторую неделю подряд. Первый из индикаторов за неделю потерял 0,8%, а его падение за две последних недели на 1,9% стало максимальным с середины сентября 2016 года. S&P 500 за пять последних сессий снизился на 0,7%.

Nasdaq Composite за прошедшую неделю сократился на 0,6%, она стала для индекса четвертой подряд "в минусе", чего не происходило с мая 2016 года, отмечает MarketWatch.

Наиболее существенно среди 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, в последний рабочий день прошлой недели подешевели акции производителя спортивных товаров Nike Inc. - на 4,4%, а также Cisco Systems Inc., выпускающей сетевое оборудование, - на 2,2% и сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. - на 1,5%.

Инвесторы сохраняют определенную долю осторожности после сильного падения рынка в четверг из-за реакции на террористическую атаку в Барселоне, а также опасения относительно действий президента США Дональда Трампа.

В четверг он отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по вопросу инвестиций в инфраструктуру после того, как ранее прекратил работу двух других консультативных советов при Белом доме, в состав которых входили главы крупных американских компаний. В пятницу президент принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.

Котировки акций Infosys Ltd. упали в пятницу на 7,2% на новости об уходе главного исполнительного директора IT-компании Вишала Сикки.

Слабые квартальные показатели Foot Locker Inc., владельца обувных магазинов, и производителя сельскохозяйственной и дорожной техники Deere & Co. стали причиной падения их стоимости соответственно почти на 28% (рекордное снижение с 2008 года) и 5,4%.

В то же время котировки бумаг ритейлера Ross Stores Inc. взлетели на 10,7%, поскольку прибыль и выручка дискаунтера оказалась выше прогнозов рынка.

Цена акций производителя чипов Applied Materials Inc. увеличилась на 2,7% на хорошей квартальной отчетности.

Рыночная стоимость Calpine Corp. подскочила на 10,5% на новости о том, что фонд Energy Capital Partners близок к приобретению энергокомпании за $17 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 76,22 пункта (0,35%) - до 21674,51 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 4,46 пункта (0,18%), составив 2425,55 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 5,39 пункта (0,09%) - до 6216,53 пункта.

Азиатские фондовые индексы начали неделю разнонаправленными изменениями, при этом инвесторы продолжают следить за ситуацией в Белом доме, сообщает MarketWatch.

В четверг президент США Дональда Трампа отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по вопросу инвестиций в инфраструктуру после того, как ранее прекратил работу двух других консультативных советов при Белом доме, в состав которых входили главы крупных американских компаний. В пятницу президент принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.

"Это подчеркивает политическую суматоху, с которой сталкивается Д.Трамп, - отмечает рыночный аналитик IG Group Цзини Пань. - Для рынков это означает сохранение озабоченности по поводу американской политики".

Важнейшим событием предстоящей недели станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей ЦБ различных стран, который пройдет в американском Джексон-Хоуле 24-26 августа. На нем выступят в том числе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился примерно на 0,2%.

Японские Nikkei 225 и Topix к 8:16 мск уменьшились соответственно на 0,34% и 0,11%.

Негативную динамику показывают котировки акций экспортеров и финансовых компаний, в том числе Sony - на 0,9%, Honda Motor - на 0,2%, Nomura Holdings - на 2% и Mitsubishi UFJ Financial Group - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 мск снизился на 0,67%, южнокорейский Kospi - на 0,16%.

Дешевеют акции австралийских банков "большой четверки": Westpac Banking - на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,3%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia and New Zealand Banking Group - на 0,5%.

Кроме того, цена бумаг BlueScope Steel рухнула более чем на 21% после того, как прибыль крупнейшего сталепроизводителя Австралии оказалась хуже среднего прогноза аналитиков.

В то же время китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск повысился на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,49%.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник после существенного подъема в последний рабочий день прошлой недели.

Причиной резкого подорожания топлива в конце прошлой недели стала неподтвержденная информация о том, что Exxon Mobil Corp. закрывает один из крупнейших НПЗ в США, сообщает MarketWatch.

"Этот завод-монстр - второе по величине нефтеперерабатывающее предприятие в Штатах", его мощность составляет 584 тыс. баррелей в сутки, заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Потеря, по неподтвержденным данным, этого НПЗ может привести к тому, что другие НПЗ попытаются исправить ситуацию, повышая цены на "тяжелую" нефть, которую становится все сложнее найти", - полагает он.

Кроме того, количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 - до 763, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Между тем экономист по энергетике WTRG Джеймс Уильямс отмечает, что волатильности рынку может добавить то, что во вторник истекают сентябрьские фьючерсные контракты на WTI.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск подешевели на $0,05 (0,09%) - до $52,67 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена подскочила на $1,69 (3,31%), завершив торги на уровне $52,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник снизились на $0,01 (0,02%) - до $45,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на $1,42 (3,02%) и закончила день на уровне $48,51 за баррель.

За минувшую неделю WTI потерял 0,6% стоимости, причем "в минусе" он завершил третью неделю подряд, по данным FactSet. Между тем Brent увеличился за последние пять сессий на 1,2%.