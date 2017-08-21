Выход из консолидации по индексу РТС маловероятен - ИФ "Олма"

"Выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, влияние геополитического фактора по-прежнему негативно для рынка. Так, сегодня начинаются совместные военные учения США и Юной Кореи, что способствует усилению напряженности на Корейском полуострове. На валютном рынке в целом в ближайшие дни возможно некоторое затишье в преддверии встречи глав мировых центробанков (включая ФРС США и ЕЦБ) в американском Джексон-Холе (24.08), сегодня в начале торгов возможна стабилизация вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.