Медвежьи настроения растут - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

На фоне падения американских рынков и снижения азиатских рынков, отечественный рынок в пятницу показал отрицательную динамику, напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. "Правда следует отметить, что индекс ММВБ удерживается над поддержкой 1900-1910 пунктов, - подчеркивает эксперт. - «Норильский никель», который упал в начале недели на «не совсем хорошей отчетности» и падении прибыли, сумел стабилизироваться. Напомню, что в конце месяца ожидается решение совета директоров по назначению размера полугодовых дивидендов. В принципе, рынок делает ставку приблизительно на 6 долларов и 60 центов. Сильной акцией выглядит «Газпром нефть», но разумеется мы не можем гарантировать что в ближайшие дни будет пробита зона сопротивления 210-212. Добрый знак что «Уралкалий «высунул нос» снизу вверх за 135й понижательный тренд – в той акции лучше играть «от лонга». «Роснефть» продолжает своё двухнедельное падение, но никак не может пройти 300 рублей сверху вниз (минимум дня 299), хотя, на мой взгляд, здесь есть поддерживающий тренд на уровне 295. Тем, кто «шортил» бумагу по 320-315-318 наверное, надо задумать о закрытии «шортов»".

Несмотря на рост нефтедобычи в США, в пятницу цены на нефть выросли. Baker Hughes сообщила, что число нефтебуровых в США сократилось во вторую неделю из последних трех. За неделю, закончившуюся 18 августа, число нефтебуровых в США сократилось на 5 штук до 763. «Число буровых продемонстрировало самое сильное падение после января. Это служит очередным признаком сжатия рынка», – сказали аналитики банка ANZ. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США упали почти на 13% с пиковых уровней марта, (до 466,5 млн барр). Аналитики считают, что падение объема запасов нефти при росте нефтедобычи говорит о том, что рынок уже сжимается. Нефтетрейдеры читают, что остановка работ на месторождении Шарара в Ливии может привести к снижению объема предложения нефти на мировом рынке (в краткосрочной перспективе).

На новость об отставке скандального советника Дональда Трампа Стива Бэннона в пятницу фондовый рынок США сначала отреагировал ростом, но затем снова стал падать и завершил торги небольшим снижением (S&P 500 -0,18%, DowJonesIndustrialAverage -0,35%, NasdaqComposite -0,09%), что лишний раз подчеркивает по-прежнему неспокойную атмосферу на рынке. Особенно сильное падение в пятницу продемонстрировали ритейлеры. Днем ранее появлялась информация о возможности ухода в отставку другого советника президента, Гэри Кона, но новость была опровергнута и Кон остаётся на своём посту.

По мнению А. Верникова, инвесторов продолжает беспокоить возможность того, что текущие котировки акций компаний на американском рынке неоправданно высоки. Инвесторы обеспокоены также состоянием экономики США и планами ФРС повысить ставки и начать разгрузку баланса. Кроме того, участники рынка сомневаются в том, что корпоративная прибыль сможет продолжить рост прежними высокими темпами. В последнее время к этим факторам беспокойства прибавились приближающиеся споры в официальном Вашингтоне на предмет потолка госдолга, разногласия в Белом доме, ухудшение отношений Дональда Трампа с ведущими предпринимателями после демонстраций в Шарлоттсвилле. Так, в пятницу ушел в отставку с поста советника президента инвестор-миллиардер Карл Айкан (хотя в официальном заявлении об уходе он не упомянул протесты и акты насилия в Шарлоттсвилле).