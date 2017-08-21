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21 августа 2017 года 09:05
Медвежьи настроения растут - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
На фоне падения американских рынков и снижения азиатских рынков, отечественный рынок в пятницу показал отрицательную динамику, напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. "Правда следует отметить, что индекс ММВБ удерживается над поддержкой 1900-1910 пунктов, - подчеркивает эксперт. - «Норильский никель», который упал в начале недели на «не совсем хорошей отчетности» и падении прибыли, сумел стабилизироваться. Напомню, что в конце месяца ожидается решение совета директоров по назначению размера полугодовых дивидендов. В принципе, рынок делает ставку приблизительно на 6 долларов и 60 центов. Сильной акцией выглядит «Газпром нефть», но разумеется мы не можем гарантировать что в ближайшие дни будет пробита зона сопротивления 210-212. Добрый знак что «Уралкалий «высунул нос» снизу вверх за 135й понижательный тренд – в той акции лучше играть «от лонга». «Роснефть» продолжает своё двухнедельное падение, но никак не может пройти 300 рублей сверху вниз (минимум дня 299), хотя, на мой взгляд, здесь есть поддерживающий тренд на уровне 295. Тем, кто «шортил» бумагу по 320-315-318 наверное, надо задумать о закрытии «шортов»". Несмотря на рост нефтедобычи в США, в пятницу цены на нефть выросли. Baker Hughes сообщила, что число нефтебуровых в США сократилось во вторую неделю из последних трех. За неделю, закончившуюся 18 августа, число нефтебуровых в США сократилось на 5 штук до 763. «Число буровых продемонстрировало самое сильное падение после января. Это служит очередным признаком сжатия рынка», – сказали аналитики банка ANZ. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США упали почти на 13% с пиковых уровней марта, (до 466,5 млн барр). Аналитики считают, что падение объема запасов нефти при росте нефтедобычи говорит о том, что рынок уже сжимается. Нефтетрейдеры читают, что остановка работ на месторождении Шарара в Ливии может привести к снижению объема предложения нефти на мировом рынке (в краткосрочной перспективе). На новость об отставке скандального советника Дональда Трампа Стива Бэннона в пятницу фондовый рынок США сначала отреагировал ростом, но затем снова стал падать и завершил торги небольшим снижением (S&P 500 -0,18%, DowJonesIndustrialAverage -0,35%, NasdaqComposite -0,09%), что лишний раз подчеркивает по-прежнему неспокойную атмосферу на рынке. Особенно сильное падение в пятницу продемонстрировали ритейлеры. Днем ранее появлялась информация о возможности ухода в отставку другого советника президента, Гэри Кона, но новость была опровергнута и Кон остаётся на своём посту. По мнению А. Верникова, инвесторов продолжает беспокоить возможность того, что текущие котировки акций компаний на американском рынке неоправданно высоки. Инвесторы обеспокоены также состоянием экономики США и планами ФРС повысить ставки и начать разгрузку баланса. Кроме того, участники рынка сомневаются в том, что корпоративная прибыль сможет продолжить рост прежними высокими темпами. В последнее время к этим факторам беспокойства прибавились приближающиеся споры в официальном Вашингтоне на предмет потолка госдолга, разногласия в Белом доме, ухудшение отношений Дональда Трампа с ведущими предпринимателями после демонстраций в Шарлоттсвилле. Так, в пятницу ушел в отставку с поста советника президента инвестор-миллиардер Карл Айкан (хотя в официальном заявлении об уходе он не упомянул протесты и акты насилия в Шарлоттсвилле).
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21 августа 2017 года 11:52
"Несмотря на резкий рост цен на нефть, курсу рубля так и не удалось преодолеть уровень 59 руб. за доллар США. Стоит отметить, что российский валютный рынок проигнорировал ослабление доллара и рост цен на нефть, все это указывает на то, что в ближайшие месяц целевым диапазоном для валютной пары... читать дальше
.21 августа 2017 года 11:42
Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно подрос вслед за раллировавшей вечером в прошлую пятницу нефтью, дальнейший подъем сдерживается снижением индексов в Европе. читать дальше
.21 августа 2017 года 11:31
"Нефть Brent раллировала в пятницу, рывком вернувшись в зону 52-53 долл./барр., чему способствовали ослабление негативных настроений на рынках в конце дня и технические факторы. Поддержку оказали и данные Baker Hughes по снижению числа активных буровых в Америке на 5 штук, до уровня начала июля,... читать дальше
.21 августа 2017 года 11:13
"Атон" поднял рейтинг акций Evraz до "держать", снизил до "держать" рейтинг GDR НЛМК после пересмотра
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с... читать дальше
.21 августа 2017 года 10:49
"Хотя нефть торгуется в районе 52,7 за баррель Brent, поддержка для рубля пока будет ограничена. Нацвалюта вплотную подошла к психологически важной отметке в 59 руб. за доллар, и в понедельник начнется штурм этого уровня. Но цены на нефть сейчас снижаются, а основной объем выплат по налогам уже... читать дальше
.21 августа 2017 года 10:30
"Рубль укреплялся на прошлой неделе, прибавляя ежедневно со вторника, - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В итоге пара USD/RUB закрыла неделю ровно на отметке 59, потеряв за день 23 копейки. Курс евро практически не изменился в пятницу, оставшись у 69.42. В начале текущей... читать дальше
.21 августа 2017 года 10:18
Москва. 21 августа. Доллар США растет, евро слегка снижается при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль лишь немного слабеет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
.21 августа 2017 года 10:12
"Атон" поднял рейтинг акций Evraz до "держать", снизил до "держать" рейтинг GDR НЛМК после пересмотра
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была повышена с "продавать" до "держать", а... читать дальше
.21 августа 2017 года 10:10
Москва. 21 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.21 августа 2017 года 10:01
В последний торговый день недели нефть сорта Brent подскочила на 4%, показав максимальный внутридневной рост с 30 ноября, когда ОПЕК впервые анонсировала меры по сокращению добычи. В результате котировки поднялись от уровней под 51 до максимумов на подходе к отметке 53, закрывшись у верхней... читать дальше
.21 августа 2017 года 09:55
Новая неделя на фондовом рынке РФ начнется с незначительного роста. Эксперты рассчитывают, что индекс ММВБ уже в первые минуты может подняться выше 1940 пунктов. Ожидаемое возобновление роста на рынке энергоносителей поддержит российских «быков». читать дальше
.21 августа 2017 года 09:51
о мнению аналитиков ИК "Атон", в понедельник российский рынок акций начнет торги с повышения примерно на 0,5%. читать дальше
.21 августа 2017 года 09:37
Перед открытием российского фондового рынка 21 августа сложился позитивный внешний фон, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам послужит повышение цены на нефть марки Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $52,5 за баррель. По итогам... читать дальше
.21 августа 2017 года 09:26
Инвесторы уходят только с российского рынка, тогда как фонды других развивающихся стран демонстрируют рост - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Фондовый рынок является одним из основных индикаторов, характеризующих состояние национальной экономики. Если судить с этой точки зрения, в первом полугодии 2017 года российскому рынку ценных бумаг, по мнению эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Якушева, нечем похвастаться, даже несмотря... читать дальше
.21 августа 2017 года 09:19
Фондовые индексы США изменились слабо. Рынки акций Японии и Австралии снижаются, Китай на позитиве. Нефть слабо снижается после скачка на 3% в пятницу, Brent - $52,7 за баррель. читать дальше
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