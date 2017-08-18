Рынок акций на неделе просел по ММВБ вслед за миром и укреплением рубля

Рынок акций на неделе просел по индексу ММВБ вслед за укреплением рубля, подешевевшей нефтью и снижением мировых фондовых площадок из-за политической неопределенности в США. Давление на рынки также оказал рост доллара на Forex на фоне мнения чиновников ЕЦБ о том, что евровалюта излишне укрепилась в последнее время.

В период с 14 по 18 августа индекс ММВБ просел на 0,7% - до 1930,71 пункта, индекс РТС прибавил 0,5% и достиг 1027,85 пункта; доллар за неделю подешевел на 0,7 рубля, а октябрьская нефть Brent подешевела на 0,2% или $0,1.

Неделя началась с роста выше 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне общемирового подъема благодаря снижению накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, при этом рост рынка сдерживался просевшей нефтью. Министр обороны США Дж.Мэттис и госсекретарь США Р.Тиллерсон заявили, что администрация американского президента Д.Трампа рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать Северную Корею зоной, свободной от ядерного оружия. Нефть Brent просела к $51,6 за баррель на данных Baker Hughes о росте числа действующих нефтяных буровых установок в США за неделю на 3 единицы (до 768 установок).

В лидерах роста выступили бумаги "Мостотреста" (+5,5%) после выхода хорошего отчета за полугодие по РСБУ (чистая прибыль выросла в 4,4 раза, до 6,747 млрд рублей).

Во вторник рынок акций просел к 1950 пунктов под давлением подешевевшей нефти, откат сдерживался ростом внешних фондовых площадок из-за сокращения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи и на фоне неплохой статистики в США (рост розничных продаж в июле превысил прогнозы).

Нефть Brent просела до $50,5 за баррель на опасениях роста добычи сланцевой нефти в США. По прогнозу EIA, в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение не наносить удар по базе военно-воздушных сил США на острове Гуам в Тихом океане. По его словам, США должны сделать правильный выбор для разрядки напряженности на Корейском полуострове и предотвращения военного конфликта. Глава КНДР пообещал "чуть больше" следить за поведением Вашингтона, чтобы вовремя заметить "чрезвычайно опасные безрассудные действия".

В лидерах роста вновь выступили бумаги "Мостотреста" (+10,6%) после отчета, но просели бумаги "Норникеля" (-1,5%) на отчете за полугодие (EBITDA сократилась на 3%, что оказалось хуже ожиданий).

В среду попытки рынка скорректироваться вверх вновь были пресечены упавшей нефтью, индекс ММВБ просел к 1940 пунктам, скорректировались после ралли акции "Мостотреста" (-4%).

Мировые рынки подросли перед публикацией протокола июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а нефть просела на статистике Минэнерго США о недельном росте запасов бензина (при этом запасы самой нефти ощутимо сократились – почти на 9 млн баррелей) и повышения добычи нефти в стране до максимума за два года.

В четверг рынок акций весь день протоптался возле отметки 1940 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне снижения мировых площадок, выросшей нефти и укрепления рубля; подорожали бумаги "РусАла" (+2,3% на ожиданиях рекомендаций по дивидендам), "Башнефти" (+4,7%) и "Акрона" (+5,5% на новостях о дивидендах в размере 235 руб. на акцию).

Мировые рынки просели на слабой статистике из США по промпроизводству за июль (рост показателя не оправдал ожиданий), нефть Brent скорректировалась к $51 за баррель после снижения.

В пятницу рынок акций откатился к 1930 пунктам по ММВБ на фоне падения мировых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США, а также теракте в испанской Барселоне; поддержку оказывала выросшая до $52 за баррель нефть Brent. Инвесторы негативно восприняли действия президента США Дональда Трампа, который заявил о роспуске двух состоящих из бизнесменов консультативных советов, работавших при его администрации. Ранее ряд членов данных структур решили покинуть их в знак протеста против комментариев Д.Трампа по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния). Политическая неопределенность усилила опасения, что президент Д.Трамп не сможет провести через Конгресс обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "Росгосстраха" (-10%), банка "ФК Открытие" (-8%), QIWI (-7%) и "Трубной металлургической компании" (-7%); лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+26%), "Мостотреста" (+13%), "Трансконтейнера" (+11%).

Рынок акций на следующей неделе останется в зависимости от динамики нефти и мировых площадок, на которых нисходящая коррекция может получить развитие в свете политических скандалов в США. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1910-1960 пунктов, для индекса РТС - 1000-1040 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".