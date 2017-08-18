Цены евробондов РФ немного подорожали за неделю, суверенные спреды слегка сузились

Москва. 18 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного повысились по итогам недели в связи с ростом "аппетита к риску" на фоне смягчения геополитической напряженности между США и КНДР из-за ядерной программы последней; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

При этом котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) слегка понизились на фоне спроса мировых инвесторов на рисковые активы, что в результате привело к небольшому сужению суверенных спредов.

Начало недели оказалось удачным для рынка российских государственных еврооблигаций, которые умеренно подросли на фоне роста "аппетита к риску" на большинстве мировых площадок из-за снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. Высокопоставленные представители администрации США выступили в пользу дипломатических способов разрешения конфликта, что оказало позитивное влияние на настроения участников торгов. Снижение напряженности предыдущих дней привело также к небольшому понижению американских казначейских обязательств и к незначительному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Во вторник цены российских евробондов немного скорректировались вниз следом за дешевевшей нефтью. Активность торгов оказалась довольно низкой и бумаги демонстрировали лишь незначительные изменения в течение всего дня. Снижение американских казначейских обязательств оказывало дополнительное давление на российские бумаги, причем опережающее снижение американских UST привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Торги на рынке российских еврооблигаций в середине неделе прошли в спокойном режиме и цены большинства бумаг почти не изменились по итогам дня. Котировки евробондов находились у верхних границ торговых диапазонов благодаря снижению российского кредитного риска. Рынок CDS, замеряющий соответствующие настроения, находился на минимальном уровне, что поддерживало котировки евробондов. Изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в среду были также незначительны.

В четверг котировки российских еврооблигаций продемонстрировали плавный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и стабильной ситуации в секторе базовых активов. Участники рынка отыгрывали позитивную динамику американских казначейских обязательств накануне вечером после публикации в США протоколов июльского заседания ФРС. Большинство членов Федрезерва были осторожны в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в условиях относительно слабых темпов инфляции, что было позитивно воспринято рынками.

В последний день недели российские евробонды немного подешевели в связи с общим снижением "аппетита к риску", что было обусловлено ростом политической неопределенности в отношении способности президента США Дональда Трампа провести обещанные реформы, которые могли бы поддержать рост американской экономики. Кроме того, спрос на "защитные активы" повысился после серии терактов в Испании.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,01% и составила 120,16% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять торговых дней на 3 пункта и 18 августа составил 68 базисных пунктов).

Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,62%, с погашением в 2042 году - на 0,63% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 пункта и составил 265 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 0,19%, бумаги с погашением в 2023 году повысились в цене на 0,11% (их спред к US Treasuries сузился на 4 пункта - до 160 базисных пунктов).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене за неделю на 0,7% - до 101,85% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и оставила 5,13% годовых), а десятилетние бумаги с погашением в 2027 году повысились за неделю в стоимости на 0,07%, подорожав до 101,78% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,03% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции. Участники торгов будут ожидать развития ситуации на рынке нефти, а также действий президента США Д.Трампа по реализации экономической части своей предвыборной программы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По их мнению, рынки также будут внимательно следить за выступлениями глав мировых центробанков на ежегодной конференции ФРС США в Джексон-Хоуле, которая будет посвящена вопросам стимулирования динамичного роста мировой экономики.