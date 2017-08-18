Рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти

Москва. 18 августа. Доллар США снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,44 руб./EUR1, поднявшись на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,78 копейки - до 63,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к бивалютной корзине на вечерних торгах пятницы благодаря возобновившей рост нефти. Котировки "черного золота" растут, так как участники рынка продолжают отыгрывать данные Минэнерго США о рекордном с сентября падении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу выросла на 2,23% до $52,17 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к этому времени на 1,59% - до $47,99 за баррель.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что в пятницу рубль понижался к доллару и евро в течение большей части дня, однако ближе к окончанию торгов рубль развернулся вверх следом за нефтью. "Динамика рубля в пятницу - это реакция на колебания нефти. В целом день был спокойный, ничего интересного не происходило. Слабая активность рынка связана с тем, что август, сезон отпусков. Многие игроки из-за этого не принимают участия в торгах и на тонком рынке возможны довольно сильные движения ", - подчеркивает А.Панасенко.

"На рубль отчасти давит минорное настроение внешнего фона, а отчасти - неоднородная динамика в нефти и смешанное отношение инвесторов к риску. Любое ухудшение геополитического фона в мире негативно для рубля как для валюты развивающейся экономики, и сейчас, когда аспект Северной Кореи и США снова выходит на первый план, желающих рисковать мало. Новая неделя для пары "доллар-рубль" начнется в пределах отметок 59,2-59,85 руб./$1. После проведения основного объема налоговых платежей пара, в случае наличия опоры, попробует двинуться к 60 руб./$1. Последние несколько недель конъюнктура в инструменте никак не изменилась - летний "боковик" в чистом виде", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,22 копейки, до 59,3612 руб./$1, и поднял курс евро на 6,66 копейки, до 69,7197 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 4,45 копейки по отношению к четвергу и составил 59,3486 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 9,44 копейки по отношению к 17 августа и составил 59,3659 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 364,278 млн, из которых $972,228 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 392,05 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 15,86 копейки к четвергу - до 69,7105 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 20,5 копейки по отношению к 17 августа и составил 69,7239 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR478,224 млн, из которых EUR188,911 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR289,313 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,85% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 9,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,18% годовых, ставка на 3 месяца понизилась на 1 б.п. - до 9,14% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 9,03% годовых.