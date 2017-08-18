Снижение рынка акций РФ вслед за Азией и Европой сдержала выросшая нефть, неделя закрылась в минусе по ММВБ

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за фондовой Азией и Европой из-за теракта в испанской Барселоне, а также политической и экономической неопределенности в США; откат сдержала выросшая нефть в преддверии выхода статистики по числу активных буровых в США.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1930,71 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1027,85 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 59,16 рубля (-0,06 рубля).

По итогам недели индекс ММВБ потерял 0,7%, РТС прибавил 0,5%, доллар подешевел на 0,7 рубля.

В лидерах снижения в пятницу выступили рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%),"РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -1,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%).

Подросли бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7% и +0,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

В пятницу Арбитражный суд Башкирии по просьбе АФК "Система" отложил на 23 августа рассмотрение дела по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) на 170,6 млрд рублей.

В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе (DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,3-0,9%) из-за террористической атаки в испанской Барселоне и политической неопределенности в США, вызывающей опасения, что президент страны Дональд Трамп не сможет провести обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики.

Днем ранее Д.Трамп заявил о роспуске двух состоящих из бизнесменов консультативных советов, работавших при его администрации. Ранее ряд членов данных структур решили покинуть их в знак протеста против комментариев Д.Трампа по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле.

Между тем, в США в пятницу наметился отскок (индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и возобновился рост нефти в ожидании свежей статистики по числу активных буровых в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,05 за баррель (+2% и +1,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,78 за баррель (+1,1% и +0,7% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в минувшую среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Тем временем запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,6 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, в конце недели рынки продолжили движение вниз из-за политических сложностей в США и новых терактов в Европе. Впрочем, реакция участников рынков на указанные события выглядит излишне эмоциональной. Европейские фондовые индексы теряют около 1%, откат американских индикаторов не получил продолжения. Индекс доллара США USDX снижается, а индекс волатильности VIX, напротив, повысился на 3 пункта. Динамика российского фондового рынка в целом соответствовала колебаниям глобальных рынков.

По словам руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, инвесторы в конце недели сокращали позиции в рискованных активах на фоне возросшей террористической опасности в Европе. Нефть после суточной стагнации перешла к росту вечером в пятницу в ожидании данных по изменению количества буровых установок в США. В свою очередь, российские индексы акций снизились из-за внешнего негативного фона.

По словам директора аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, на мировых площадках воцарилось повсеместное бегство от рисков, которое закономерно сопровождается энергичным удорожанием золота и японской иены.

Локально волна распродаж была спровоцирована терактом в Барселоне. Но в более широкой перспективе негативной динамикой движет новое разочарование в способности администрации Д.Трампа реализовать обещанные реформы. Американский лидер отказался от идеи формирования совета для консультаций по инвестициям в инфраструктуру. Несколькими днями ранее стало известно о закрытии Совета по промышленному производству и Форума по стратегии и политике. И все это происходит на фоне жесткой критики в адрес реакции Д.Трампа на беспорядки в Шарлоттсвилле.

Инвесторы уже и без того перестали питать иллюзии в отношении выполнения предвыборных обещаний, направленных на ускорение экономического роста в стране. Рынки уже свыклись с тем, что президент США бросает основные усилия на агрессивную внешнюю политику и перипетии в Белом доме в ущерб разрешению внутренних экономических вопросов. Страдает от такого положения дел прежде всего доллар, тогда как фондовые индексы только на прошлой неделе перешли в стадию коррекции, поддавшись страхам по поводу возможного перехода от перепалок между Америкой и КНДР к военным действиям.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, бумаги "Роснефти" (-0,6%) смотрелись немного лучше коллег по отрасли на фоне слухов о возможном интересе китайских инвесторов к участию в бизнесе или к покупке доли в компании. Однако есть большие сомнения в последнем, так как государство пока не выражало интереса к дальнейшей приватизации компании, что может привести к потери контроля над ней. Также слабо выглядел финансовый сектор во главе с бумагами Сбербанка. Акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,3%) продолжили отыгрывать решение совета директоров выплатить 235 рублей на бумагу в качестве дивидендов из нераспределенной прибыли за прошлые годы.

Следующей ключевой отметкой для индекса ММВБ вновь будет уровень 1920 пунктов. Если индекс существенно просядет ниже, то более длительное падение станет почти неизбежным, тем более что на внешних рынках заметно портится погода.

Запасы нефти в США снижаются уже 7 недель подряд, а от максимумов они упали уже на 13%. Структура нефтяных контрактов оказалась в бэквордации на ближайшие месяцы, что часто рассматривают в качестве признака повышенного спроса. Кроме того, в августе-сентябре показатели нефтепереработки в Юго-Восточной Азии могут существенно улучшиться на фоне ввода в строй крупных НПЗ в Китае и Вьетнаме. Поэтому нефть выше $50 за баррель Brent не должна удивлять.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-9,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-6,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6,1%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-4,2%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,6%).

ПАО "Трубная металлургическая компания" во втором квартале 2017 года сократило скорректированный показатель EBITDA по МСФО на 6% по сравнению с показателем кварталом ранее - до $134 млн, сообщила компания. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель на уровне $149 млн, что подразумевает рост к аналогичному показателю за предыдущий отчетный период на 5%.

Подорожали бумаги АО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+8,1%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+2,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,282 млрд рублей (из них 8,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).