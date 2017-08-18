Российские акции закончили неделю на минорной ноте - ИК "Фридом-Финанс"

Сессию пятницы, 18 августа, российский фондовый рынок закончил снижением, чему способствовал негативный внешний фон, указывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Основным фактором, поддержавшим «медведей», стала ситуация на внешних площадках. Так, к окончанию торгов в Европе основные индексы потеряли до 0,9%, а после первых часов торгов в Штатах индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,4% и 0,2%. При этом рост нефти марки Brent в район $52 был проигнорирован нашим рынком. В результате к закрытию индекс ММВБ потерял 0,6%, отступив в район 1930 пунктов, а индекс РТС упал на 0,6%, до 1028 пунктов. Аутсайдерами торгов стали акции ТМК и Яндекса, снижение которых составило 6,5% и 2,6% соответственно. Лучше рынка закрылись Мосэнерго и Газпром нефть, рост которых превысил 1,5%. Стоит отметить, что текущих уровней на рынке энергоносителей не хватает для усиления спроса на наши акции. Если на следующей неделе нефть марки Brent сможет подняться в район $53, это, по мнению эксперта, вернет покупателей в отечественные активы, даже при условии, что западные площадки продолжат демонстрировать негативную динамику.

После уверенного укрепления днем ранее сегодня российский рынок продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам, несмотря на проход котировок Brent в район $52. К окончанию основной сессии пара USD/RUB снизилась на 0,1%, до 59,2 руб., а пара USD/RUB прибавила 0,1%, достигнув 69, 5 руб. "Стоит отметить, что отсутствие роста рубля, несмотря на поддержку со стороны налогового периода и на фоне роста цен на нефть, на мой взгляд, связано с закрытием спекулятивных коротких позиций по доллару и евро в преддверии выходных, - подчеркивает Б. Зварич. - При этом сегодняшняя динамика по этим валютам не оказала существенного влияния на основную тенденцию, так что я по-прежнему жду тестирования долларом уровня 59 руб. в ближайшие дни".

В рамках вечерней сессии аналитик ИК рассчитывает на коррекционный рост на американских площадках и не исключает продолжения позитивной тенденции на рынке энергоносителей, при этом основное внимание игроков будет обращено на данные по буровой активности в США. Если ими будет зафиксировано снижение количества работающих буровых установок, это может стимулировать подъем котировок Brent выше $52,5. В случае развития подобного сценария рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Кроме того, рост цен на нефть поддержит российских «быков» на открытии торгов в понедельник, 21 августа.