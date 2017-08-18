Нефть торгуется на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей сырья - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня нефть Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия, - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. - С июня текущего года нефть показала сильный рост, около 20%. Нефть ожидаемо не смогла преодолеть вверх сильный уровень сопротивления, уровень Фибоначчи - 53 долл., поскольку такие уровни с первого раза, как правило, не преодолеваются. В последнюю неделю наблюдается коррекционное сползание нефти вниз. Ожидать существенного падения нефти не приходится, так как сейчас нефть торгуется на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей сырья. Поддержку нефти оказывает развитие мировой экономики. По прогнозу Morgan Stanley, темпы роста мировой экономики составят 3,6% в 2017 году и 3,7% в 2018 году. В перспективе можно ожидать стоимость нефти около 50 долл."