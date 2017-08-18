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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль укрепляется несмотря на снижение цен на нефть - Бинбанк
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18 августа 2017 года 17:49
Рубль укрепляется несмотря на снижение цен на нефть - Бинбанк
"По итогам недели курсу рубля к доллару удалось незначительно вырасти даже при снижении цен на нефть, - констатирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Усилению позиций валют некоторых стран с формирующимися рынками (Аргентины, ЮАР) способствовали локальные факторы, но в целом преобладало влияние более взвешенной оценки инвесторами вероятности эскалации конфликта на корейском полуострове. Кроме того, в протоколах последних заседаний ФРС США и ЕЦБ по-прежнему прослеживалась обеспокоенность отставанием инфляции от целевого уровня, что пока исключает возможность ускоренного повышения процентных ставок в развитых странах. На следующей неделе состоится ежегодный симпозиум в Джексон, на котором регуляторы могут еще более четко обозначить подходы к нормализации монетарной политики. Возможно, уверенность Дж. Йеллен в достижении целевого уровня инфляции в 2018 года и необходимости еще одного повышения ставки в 2017 г. позволят доллару отыграть часть утраченных позиций". По мнению эксперта банка, на стороне рубля остаются высокая вероятность устойчивого перехода инфляции в РФ в коридор 3.5-4% и уменьшение инфляционных рисков, которые увеличивают пространство для снижения ключевой ставки и должны поддерживать интерес иностранных инвесторов к рублевым облигациям. При сохранении цен на нефть выше 50 долл./барр. и постепенной стабилизации политических рисков в США и в мире можно ожидать, что курс доллара останется в коридоре 59-60 руб.
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18 августа 2017 года 20:16
Рынок акций на неделе просел по индексу ММВБ вслед за укреплением рубля, подешевевшей нефтью и снижением мировых фондовых площадок из-за политической неопределенности в США. Давление на рынки также оказал рост доллара на Forex на фоне мнения чиновников ЕЦБ о том, что евровалюта излишне укрепилась в последнее время. читать дальше
.18 августа 2017 года 20:15
Москва. 18 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного повысились по итогам недели в связи с ростом "аппетита к риску" на фоне смягчения геополитической напряженности между США и КНДР из-за ядерной программы последней; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.18 августа 2017 года 19:40
Москва. 18 августа. Доллар США снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту цен на нефть. читать дальше
.18 августа 2017 года 19:20
Снижение рынка акций РФ вслед за Азией и Европой сдержала выросшая нефть, неделя закрылась в минусе по ММВБ
Москва. 18 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за фондовой Азией и Европой из-за теракта в испанской Барселоне, а также политической и экономической неопределенности в США; откат сдержала выросшая нефть в преддверии выхода статистики по числу активных буровых в США. читать дальше
.18 августа 2017 года 19:06
Сессию пятницы, 18 августа, российский фондовый рынок закончил снижением, чему способствовал негативный внешний фон, указывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Основным фактором, поддержавшим «медведей», стала ситуация на внешних площадках. Так, к окончанию торгов в Европе... читать дальше
.18 августа 2017 года 18:33
Нефть торгуется на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей сырья - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия, - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. - С июня текущего года нефть показала сильный рост, около 20%. Нефть ожидаемо не смогла преодолеть вверх сильный уровень сопротивления, уровень Фибоначчи - 53... читать дальше
.18 августа 2017 года 17:27
Цены на нефть марки Brent вчера достигли 50 долларов за баррель на фоне определенного скептицизма по поводу сокращения предложения на рынке, отмечает глава исследований макроэкономики и сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Характерна реакция рынка на еженедельный отчет нефтяной... читать дальше
.18 августа 2017 года 16:57
Следующая неделя для нефтяного рынка сохранит умеренную волатильность цен в диапазоне $50,3–52 - Бинбанк
"В пятницу нефтяные цены демонстрируют вялую динамику вблизи уровней $51. Инвесторы переосмысливают некоторые негативные сигналы, полученные ранее на неделе. Резкий рост производства нефти в США, вызванный перезапуском производственных мощностей на Аляске, а также понижательная динамика загрузки... читать дальше
.18 августа 2017 года 16:37
Фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 10 по 16 августа зафиксировали чистый отток капитала в размере $251 млн, поданным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Как сообщил "Интерфаксу" стратег компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов,... читать дальше
.18 августа 2017 года 16:23
"Важных данных по экономике США сегодня нет, поэтому текущие настроения на фондовых рынках сохранятся до конца дня. Американские индексы с открытия могут попробовать показать небольшой технический отскок, но по итогам недели все индексы закроются в "минусе". С технической точки зрения, картина по... читать дальше
.18 августа 2017 года 16:00
"В пятницу на глобальном рынке акций вновь наблюдаются активные продажи, вызванные терактами в Барселоне. С начала сегодняшнего дня европейские индексы акций снизились в среднем на 1%. В то же время цены на нефть за последние сутки не изменились и колеблются вблизи уровня $51 за баррель марки... читать дальше
.18 августа 2017 года 15:46
Москва. 18 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне общего снижения интереса участников торгов к рисковым активам. читать дальше
.18 августа 2017 года 15:39
В пятницу доллар чувствует себя некомфортно, отступая в парах с основными валютами на фоне нового разочарования в администрации Трампа, который отказался от идеи создания совета для консультаций по инвестициям в инфраструктуру, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов... читать дальше
.18 августа 2017 года 15:18
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $6,2 до $5,1 за штуку, сообщается в обзоре Сергея Либина. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Понижение оценки ADS VEON связано с ростом чистого долга после приобретения... читать дальше
.18 августа 2017 года 14:57
Альфа-банк поднял прогноз роста ВВП РФ до 1,4% в 2017г, но не видит перспектив улучшения во II полугодии
Альфа-банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году с 0,8% до 1,4%, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. В то же время в нем отмечается, что пересмотр в сторону повышения темпов роста российской экономики в 2017 году был полностью связан со значительным ростом ВВП... читать дальше
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