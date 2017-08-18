Нефть торгуется в боковом тренде в то время, как автомобильный сезон подходит к концу - Julius Baer

Цены на нефть марки Brent вчера достигли 50 долларов за баррель на фоне определенного скептицизма по поводу сокращения предложения на рынке, отмечает глава исследований макроэкономики и сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Характерна реакция рынка на еженедельный отчет нефтяной промышленности США, опубликованный ранее на этой неделе. Данные о значительном снижении нефтяных запасов не дали достаточно импульса для роста цен. Вместо этого, основное внимание участников рынка было сосредоточено на высоком росте добычи в США или на том факте, что сезон активного вождения и сопутствующего высокого спроса пойдут на убыль в ближайшие недели.

"Кроме того, данные о высоких запасах в Китае в последние несколько месяцев и увеличивающийся экспорт из Ливии и Нигерии указывают на то, что попытки Ближнего Востока ограничить поставки не приносят достаточных результатов, - отмечает эксперт Julius Baer. - Мы придерживаемся нейтрального прогноза и предполагаем, что цены на нефть будут торговаться в боковом тренде, находясь больше в верхней части диапазона между 40 и 50 долларов за баррель, нежели выше отметки 50 долларов за баррель. Кратковременная волатильность цен по-прежнему подпитывается изменяющимися настроениями на рынке, новостями об изменении поставок, соблюдению соглашения об ограничении добычи нефтяными странами и геополитическими вопросами. Согласно последними данными с рынка фьючерсов, хедж-фонды вновь накопили существенные длинные позиции, что указывает на риск ухудшения рыночных настроений в будущем".

Цены на нефть остаются на уровне не выше US$ 50 за баррель, переизбыток предложения на рынке сохраняется, указывает Н. Рюкер: "Мы придерживаемся нейтрального прогноза и считаем, что цены на нефть будут находиться в боковом тренде на фоне увеличения добычи сланцевой нефти и снижение спроса на нефть со стороны западного мира, что, в свою очередь, подрывает усилия Ближнего Востока по ограничению производства".