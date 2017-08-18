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18 августа 2017 года 15:46

Рубль слабеет к доллару и евро на фоне общего снижения интереса к рисковым активам

Москва. 18 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне общего снижения интереса участников торгов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 59,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,74 руб./EUR1, поднявшись на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 25,74 копейки - до 64,07 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,22 копейки, до 59,3612 руб./$1, и поднял курс евро на 6,66 копейки, до 69,7197 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на последних торгах недели на фоне общего уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам. Снижение "аппетита к риску" обусловлено ростом политической неопределенности в отношении способности президента США Дональда Трампа провести обещанные реформы, которые могли бы поддержать рост американской экономики. Кроме того, спрос на "защитные активы" повысился после серии терактов в Испании.

Цены на нефть эталонных марок слегка повышаются в ходе торгов в пятницу и завершают снижением третью неделю подряд на опасениях по поводу роста добычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,16% - до $51,11 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,25% - до $47,2 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 3,3%.

Главной негативной новостью уходящей недели стали данные Минэнерго США, указавшие на рост добычи нефти в стране на прошлой неделе на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до максимальных за два года 9,502 млн б/с. Запасы нефти в стране упали рекордными темпами с сентября прошлого года, однако участники рынка опасаются, что вскоре тенденция к сокращению запасов сойдет на нет на фоне снижения сезонного спроса на топливо.

Также инвесторы негативно отреагировали на планы Нигерии всерьез заняться восстановлением объемов нефтепереработки в стране и на новость о восстановлении нефтедобычи в Ливии после перебоев на минувших выходных.

"Совсем недавно президент США распустил два консультативных совета по предпринимательству при Белом доме. Очевидно, что он теряет поддержку деловых лидеров, ослабляя свою администрацию. При этом еще ни одна его предвыборная инициатива не была реализована. Рынок нефти остается волатильным. Сегодня цена на сырье снова немного подросла после небольшого спада, который произошел в четверг. Рост поддерживает информация о снижении запасов нефти в США на 8,9 млн баррелей (фактическое снижение оказалось почти в 3 раза больше прогнозируемых данных). Однако глобальных причин для роста в ближайшее время у нефти нет", - считает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.

"Рубль на привлекательных уровнях на фоне налогового периода, несмотря на внешний негатив. Продолжение налогового периода по-прежнему оказывает поддержку рублю, однако появление внешних негативных факторов (рост индекса волатильности VIX, слухи о новых отставках в администрации Трампа, теракты в Барселоне) снижают вероятность продолжения укрепления рубля сегодня. По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало поддерживающих факторов", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Нефть Brent продолжает торговаться у отметки $51 за баррель. Выход важных макроданных в пятницу не ожидается, что способствует сохранению позиций пары "доллар-рубль" в диапазоне 59-59,5 руб./$1", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,85% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 9,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,18% годовых, ставка на 3 месяца понизилась на 1 б.п. - до 9,14% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 9,03% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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