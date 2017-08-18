Фонды акций GEM зафиксировали отток капитала впервые после 31-й недели непрерывного притока - EPRF

Фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 10 по 16 августа зафиксировали чистый отток капитала в размере $251 млн, поданным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщил "Интерфаксу" стратег компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов, чистый отток капитала из фондов акций GEM был зафиксирован впервые после тридцати одной недели непрерывного притока, за которые фонды данной категории привлекли $43,8 млрд.

"За последние десять лет, когда начинался отток капитала с рынков EM (развивающиеся рынки) после длительного периода притока капитала, они падали в перспективе 2-6 недель", - отметил В.Смольянинов.