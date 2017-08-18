Альфа-банк поднял прогноз роста ВВП РФ до 1,4% в 2017г, но не видит перспектив улучшения во II полугодии

Альфа-банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году с 0,8% до 1,4%, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

В то же время в нем отмечается, что пересмотр в сторону повышения темпов роста российской экономики в 2017 году был полностью связан со значительным ростом ВВП - на 2,5% - во втором квартале 2017 года, а не с улучшением ожиданий по второму полугодию текущего года.

"Поскольку ВВП за первое полугодие 2017 года вырос на 1,5% год к году, мы вынуждены повысить наш прогноз роста ВВП по итогам всего 2017 года с 0,8% до 1,4%. Тем не менее, ввиду очень специфических факторов, которые стоят за ростом во втором квартале, мы по-прежнему с осторожностью смотрим на второе полугодие и ожидаем роста ВВП всего на 1,2% в третьем квартале. Возможное ускорение роста по сравнению с нашим прогнозом может быть вызвано дополнительным всплеском инвестиционной активности по двум государственным проектам - строительству трубопровода "Сила Сибири" и моста через Керченский пролив в Крыму. Однако мы не рассматриваем ускоренное финансирование этих проектов как базовый сценарий для третьего квартала текущего года. Что касается розницы, умеренный рост оборота розничной торговли говорит в пользу понижения ставки ЦБ, и мы ожидаем, что регулятор понизит ставку на 50 базисных пунктов - до 8,5% - на заседании ЦБ 15 сентября", - пишет Н.Орлова.