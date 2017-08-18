Наш базовый сценарий предполагает движение пары доллар/рубль во 2 полугодии в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк

"К началу 3 кв. рубль оставался несколько переоцененным по отношению к нефтяным котировкам, и на горизонте ближайших месяцев эта переоценка может нивелироваться, - уверены эксперты Промсвязьбанка. - Способствовать коррекции рубля во 2 пол. 2017 г. могут: постепенное уменьшение оптимизма в отношении валют EM и сезонная слабость счета текущих операций в 3 кв. Ключевыми факторами, определяющими динамику рубля на горизонте второго полугодия, на наш взгляд, являются: динамика нефтяного рынка, общее отношение глобальных инвесторов к риску развивающихся стран и платежный баланс".

Во втором полугодии аналитики банка ожидают восстановление нефтяных котировок в район 51-56 долл/барр.: "Предпосылок для сильного "аппетита к риску" на глобальных рынках, подобному ситуации в 1 кв., мы не наблюдаем. Видим риски для всей группы валют emerging markets со стороны неопределенности в отношении экономических стимулов Д.Трампа и перспектив постепенного ужесточения монетарных курсов ведущих ЦБ. Отдельным фактором риска для рубля может стать рост геополитической напряженности. В нашем базовом сценарии мы исходим из того, что масштабного ухудшения отношений между РФ и Западом не произойдет, соответственно сильного роста страновой премии мы не увидим".

Базовый сценарий специалистов Промсвязьбанка предполагает движение пары доллар/рубль во 2 пол. в диапазоне 58-62 руб/долл., риски движения в сторону верхней границы этого диапазона в 3 кв. и консолидацию вблизи уровня в 60 руб/долл. к концу года. В случае реализации геополитических рисков, либо новой волны снижения нефтяных котировок видим риски роста пары доллар/рубль в район 65-67 руб/долл. (на текущий момент эксперты не считают такой сценарий базовым).