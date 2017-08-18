.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел ниже 1930п по ММВБ вслед за мировыми площадками
.
ГЛАВНОЕ
В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%
Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
Сотрудники выходят на окупаемость
У компаний на российском рынке труда растут финансовые показатели управления персоналом. В 2016 году выручка на одного сотрудника выросла на 4,5%, а прибыль — в 2,5 раза. При этом компании с более низкими по рынку показателями в 2015 году улучшили...
 
Россияне начинают жить взаймы
В июле реальные доходы населения снизились на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года, сообщил Росстат. Месяцем ранее доходы впервые с декабря 2015 г. не упали в годовом выражении (исключение – разовый скачок в начале 2017 г. за счет единовременной...
 
Ассоциация "Россия" почистит банковские ряды
После того как в июле из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники, обсуждается вопрос об организации нового банковского сообщества – на базе ассоциации "Россия". Но как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, участвующие в...
 
18 августа 2017 года 11:34

Рынок акций РФ утром просел ниже 1930п по ММВБ вслед за мировыми площадками

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел ниже 1930 пунктов по индексу ММВБ вслед за снижением мировых фондовых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США, откат сдерживается выросшей нефтью.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1929,99 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1023,07 пункта (-1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 59,44 рубля (+0,22 рубля).

В лидерах снижения выступают рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Мосбиржи" (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Подросли бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%).

Индексы в США накануне упали на 1,2-1,9% (Dow Jones потерял более 1% впервые за 64 сессии) под давлением ряда негативных факторов, включая террористическую атаку в Барселоне, протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), слабые квартальные отчетности и действия президента США Дональда Трампа.

Днем ранее Д.Трамп заявил о роспуске двух состоящих из бизнесменов консультативных советов, работавших при его администрации. Ранее ряд членов данных структур решили покинуть их в знак протеста против комментариев Д.Трампа по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле.

В США негативом также стали данные о промпроизводстве, которое в июле выросло на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%. Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) упал в прошлом месяце на 0,1%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,7-0,9%) из-за политической неопределенности в США, вызывающей опасения, что президент страны Д.Трамп не сможет провести обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики. Кроме того, теракты в Испании повысили спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, что негативно отражается на котировках акций японских экспортеров в пятницу.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают расти. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $51,3 за баррель (+0,5% и +1,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,47 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в минувшую среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Тем временем запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,6 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, настроения на фондовых рынках заметно ухудшились, хотя нефть Brent вновь превысила отметку $51 за баррель. Уже на протяжении нескольких недель наблюдается консолидация нефтяных котировок в узком боковом коридоре $50-53 за баррель, и пока не видно условий для выхода из этого диапазона. С учетом сложившегося внешнего фона сценарий возобновления роста на российских фондовых площадках в пятницу маловероятен, считает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко, ощутимое падение индексов в США в четверг может стать началом полноценной нисходящей коррекции, что связано с сомнениями инвесторов в способности президента Д.Трампа реализовать намеченные экономические реформы.

В то же время нефтяные котировки пока остаются стабильны, инвесторы ищут баланс между сокращением запасов сырья и увеличением добычи в США.

В такой ситуации российский фондовый рынок находится во власти "медведей", индекс РТС может потерять 1-2% из-за фиксации игроками длинных позиций в конце недели.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, по данным СМИ, китайская компания CEFC выразила интерес к покупке пакета акций "Роснефти", что поддерживает котировки этих бумаг. Однако остается открытым вопрос о том, какой пакет может быть предложен китайской стороне, поскольку у "Роснефтегаза" осталось 50%+1 акция и еще 10,37% находится у небанковской кредитной организации АО "Национальный расчетный депозитарий".

В США среди инвесторов растет уверенность в том, что президентство Д.Трампа запомнится не реформами, а скандалами. Как, например, ситуация с уличными беспорядками в Шарлоттсвилле и реакцией президента, которую расценили в качестве поддержки расистских движений. Кроме того, очередным поводом для беспокойства стали новости из Испании, где был совершен очередной террористический акт.

В целом внешняя ситуация довольно негативная, хотя нефть может еще подрасти на ожиданиях роста спроса в Азии. Соответственно, больших поводов для снижения российского рынка акций нет, так как "больше проблем в США" означает меньшее внимание к "российскому вопросу".

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что инвесторы сокращают аппетиты к риску из-за неспокойной обстановки в мире.

Очередная внутриполитическая турбулентность в США, вызванная снижением доверия инвесторов к экономической политике президента страны, привела к продажам на американских фондовых площадках. Плюс к этому инвесторов беспокоят обострение гражданской позиции нескольких штатов относительно истории гражданской войны в США и теракты в Европе. Спросом пользуются гособлигации - доходность 10-летних казначейских обязательств США за последние два дня снизилась на 10 базисных пунктов (до 2,18%).

Во фьючерсах на нефть Brent отмечается малая бэквордация, что вызвано очередным снижением запасов нефти в США, ожиданием спроса со стороны Азии и готовностью Эквадора придерживаться дисциплины по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Вероятно, перечисленных факторов недостаточно для роста котировок нефти. Однако аппетит инвесторов к риску сокращается из-за терактов в Европе. Скорее всего, спросом под конец недели будут пользоваться суверенные еврооблигации стран Евросоюза и США, полагает аналитик.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, наблюдаемый с начала августа рост рынка акций был не в последнюю очередь связан с реинвестированием дивидендов (выплаты дивидендов "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) поступили инвесторам в период со 2 по 10 августа). Однако теперь ситуация на рынке выглядит довольно скучно, "быкам" не удается закрепить индекс ММВБ выше 1940 пунктов, а значит, ему открывается дорога на снижение до 1900-1910 пунктов. Все морально готовы к этому, поскольку август исторически не самый хороший месяц на фондовом рынке.

В США фондовая картина также далека от пасторальной: "медведи" на индексе DJIA пробили вниз майский повышательный тренд. Инвесторов все сильнее беспокоят вопросы, касающиеся программы Д.Трампа. Многие обеспокоены тем, что представители деловых кругов, в том числе в Конгрессе, не захотят работать с Д.Трампом после скандала, из-за которого президент распустил два бизнес-совета, что затруднит разработку законопроектов по улучшению условий для ведения предпринимательской деятельности (в том числе законопроекта о реформе налогообложения).

Конгресс США сейчас на летних каникулах, однако по возвращению законодателям придется принимать решение касательно потолка госдолга США. Крайний срок принятия решения по госдолгу приближается - середина октября. В 2011 году, когда была очень напряженная обстановка из-за проблемы потолка госдолга (Конгресс не повышал потолок, пока в этом не возникла срочная необходимость), агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг гособлигаций США, и на рынке произошел серьезный рост волатильности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,2%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,3%).

ПАО "Трубная металлургическая компания во втором квартале 2017 года сократило скорректированный показатель EBITDA по МСФО на 6% по сравнению с показателем кварталом ранее - до $134 млн, сообщила компания. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель на уровне $149 млн, что подразумевает рост к аналогичному показателю за предыдущий отчетный период на 5%.

Подорожали бумаги АО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+8,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,738 млрд рублей (из них 1,688 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 августа 2017 года 11:30
Рубль сохраняет тенденцию к укреплению в пятницу - РосЕвроБанк
"Рубль сохраняет тенденцию к укреплению на фоне налоговых выплат и стремительного восстановления нефти в пятницу. Курс к доллару вырос на 13 коп. к 10.20 по московскому времени, составив 59,35 руб., при этом нефть подорожала на 0,7%, оказавшись вновь выше $51 за баррель Brent. При этом сейчас курс...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 11:17
Национальная валюта будет в диапазоне 58,80 – 59,60 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Национальная валюта всю неделю плавно укреплялась по отношению к доллару. Вчера вечером во время торгов на Московской бирже рубль добрался до месячных максимумов — 59,01 руб./долл. Сегодня рубль может продолжить рост благодаря двум основным факторам. Во-первых, период налоговых выплат традиционно...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 11:12
Новые страхи вновь нокаутировали рынки - FxPro
Спокойствию рынков не было суждено долго продержаться, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Теракт в Барселоне, а также новости о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США вызвали новую волну распродаж. Индекс Доу Джонс и S&P 500 упали ещё более резко и к...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 10:53
Дефицит идей и отпускной сезон определяют "боковик" на рынке акций - ВТБ 24
Новый день стоит начинать с позитивных новостей. Сегодня утром позитив, по мнению главного аналитика ВТБ24 Станислава Клещева, заключается в том, что цена золота продолжает удерживаться вблизи максимальных значений года, а котировки Brent за ночь не снизились. На фоне 1.5%-ного снижения индекса...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 10:35
До конца 2017 года существенных изменений на нефтяном рынке не предвидится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
В последнее время котировки нефти марки Brent колеблются в диапазоне 50-53 доллара за баррель, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Основной причиной повышательной динамики нефтяных цен является сокращение коммерческих запасов нефти в США на протяжении нескольких...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 10:29
Лето будем заканчивать в области 48-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются третью неделю подряд на фоне роста добычи в США, но уже чувствуют значительную поддержку вблизи трехнедельных минимумов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 10:19
Рубль лишь немного понижается к доллару и евро следом за слегка слабеющей нефтью
Москва. 18 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль лишь немного понижается к бивалютной корзине следом за слегка дешевеющей нефтью.    читать дальше
.
18 августа 2017 года 10:11
В краткосрочной перспективе котировкам нефти необходимо прочно обосноваться выше уровня 51 - eToro
В четверг котировки нефти продолжили торговаться в режиме повышенной волатильности. Обвалившись к отметке 50, актив привлек мощную волну покупок и попытался протестировать уровень 51, финишировав немногим ниже заветного барьера, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 09:59
Утренние прогнозы: негативная составляющая может перевесить
В четверг рынок акций весь день "топтался" возле отметки 1940 пунктов по индексу ММВБ. В пятницу противоречивый внешний фон располагает аналитиков к негативным прогнозам на начало торгов.    читать дальше
.
18 августа 2017 года 09:57
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 18 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала - падение мировых фондовых площадок компенсируется выросшей нефтью, полагают эксперты.    читать дальше
.
18 августа 2017 года 09:55
Фондовый рынок будет находиться во власти "медведей" - Алор Брокер
оссийский фондовый рынок будет находиться во власти "медведей", индекс РТС сегодня потеряет 1-2%, прогнозирует аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. В пятницу инвесторы зафиксируют прибыль, закрыв "длинные" позиции по ряду бумаг. К покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Уралкалия", "Яндекса" и...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 09:51
Рубль будет более устойчив - "Открытие Брокер"
"В целом внешняя ситуация довольно негативная. Нефть незначительно снижается, но может даже подрасти на ожиданиях роста спроса в Азии. Больших поводов для снижения российского рынка нет, так как больше проблем в США означает "меньше" внимания к российскому вопросу. Тем не менее, падение...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 09:41
Не исключаем резкого снижения на открытии торгов акциями - Инвестиционная палата
"Окончание очередной недели августа, на наш взгляд, пройдет снижением котировок на отечественном фондовом рынке. Очередная волна распродаж на рынках Америки и Азии окажет влияние в первой половине торгов, и мы не исключаем резкого снижения на открытии торгов, а также во второй половине дня на...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 09:35
Dow Jones потерял более 1% впервые за 64 сессии
Фондовые индексы США в четверг упали на 1,2-1,9%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу.    читать дальше
.
18 августа 2017 года 09:31
Фондовый рынок начнет день снижением - ИК "Фридом Финанс"
"Перед открытием российского фондового рынка 18 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, к продажам располагает динамика на внешних площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.