Рынок акций РФ утром просел ниже 1930п по ММВБ вслед за мировыми площадками

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел ниже 1930 пунктов по индексу ММВБ вслед за снижением мировых фондовых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США, откат сдерживается выросшей нефтью.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1929,99 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1023,07 пункта (-1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 59,44 рубля (+0,22 рубля).

В лидерах снижения выступают рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Мосбиржи" (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Подросли бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%).

Индексы в США накануне упали на 1,2-1,9% (Dow Jones потерял более 1% впервые за 64 сессии) под давлением ряда негативных факторов, включая террористическую атаку в Барселоне, протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), слабые квартальные отчетности и действия президента США Дональда Трампа.

Днем ранее Д.Трамп заявил о роспуске двух состоящих из бизнесменов консультативных советов, работавших при его администрации. Ранее ряд членов данных структур решили покинуть их в знак протеста против комментариев Д.Трампа по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле.

В США негативом также стали данные о промпроизводстве, которое в июле выросло на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%. Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) упал в прошлом месяце на 0,1%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,7-0,9%) из-за политической неопределенности в США, вызывающей опасения, что президент страны Д.Трамп не сможет провести обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики. Кроме того, теракты в Испании повысили спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, что негативно отражается на котировках акций японских экспортеров в пятницу.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают расти. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $51,3 за баррель (+0,5% и +1,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,47 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в минувшую среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Тем временем запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,6 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, настроения на фондовых рынках заметно ухудшились, хотя нефть Brent вновь превысила отметку $51 за баррель. Уже на протяжении нескольких недель наблюдается консолидация нефтяных котировок в узком боковом коридоре $50-53 за баррель, и пока не видно условий для выхода из этого диапазона. С учетом сложившегося внешнего фона сценарий возобновления роста на российских фондовых площадках в пятницу маловероятен, считает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко, ощутимое падение индексов в США в четверг может стать началом полноценной нисходящей коррекции, что связано с сомнениями инвесторов в способности президента Д.Трампа реализовать намеченные экономические реформы.

В то же время нефтяные котировки пока остаются стабильны, инвесторы ищут баланс между сокращением запасов сырья и увеличением добычи в США.

В такой ситуации российский фондовый рынок находится во власти "медведей", индекс РТС может потерять 1-2% из-за фиксации игроками длинных позиций в конце недели.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, по данным СМИ, китайская компания CEFC выразила интерес к покупке пакета акций "Роснефти", что поддерживает котировки этих бумаг. Однако остается открытым вопрос о том, какой пакет может быть предложен китайской стороне, поскольку у "Роснефтегаза" осталось 50%+1 акция и еще 10,37% находится у небанковской кредитной организации АО "Национальный расчетный депозитарий".

В США среди инвесторов растет уверенность в том, что президентство Д.Трампа запомнится не реформами, а скандалами. Как, например, ситуация с уличными беспорядками в Шарлоттсвилле и реакцией президента, которую расценили в качестве поддержки расистских движений. Кроме того, очередным поводом для беспокойства стали новости из Испании, где был совершен очередной террористический акт.

В целом внешняя ситуация довольно негативная, хотя нефть может еще подрасти на ожиданиях роста спроса в Азии. Соответственно, больших поводов для снижения российского рынка акций нет, так как "больше проблем в США" означает меньшее внимание к "российскому вопросу".

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что инвесторы сокращают аппетиты к риску из-за неспокойной обстановки в мире.

Очередная внутриполитическая турбулентность в США, вызванная снижением доверия инвесторов к экономической политике президента страны, привела к продажам на американских фондовых площадках. Плюс к этому инвесторов беспокоят обострение гражданской позиции нескольких штатов относительно истории гражданской войны в США и теракты в Европе. Спросом пользуются гособлигации - доходность 10-летних казначейских обязательств США за последние два дня снизилась на 10 базисных пунктов (до 2,18%).

Во фьючерсах на нефть Brent отмечается малая бэквордация, что вызвано очередным снижением запасов нефти в США, ожиданием спроса со стороны Азии и готовностью Эквадора придерживаться дисциплины по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Вероятно, перечисленных факторов недостаточно для роста котировок нефти. Однако аппетит инвесторов к риску сокращается из-за терактов в Европе. Скорее всего, спросом под конец недели будут пользоваться суверенные еврооблигации стран Евросоюза и США, полагает аналитик.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, наблюдаемый с начала августа рост рынка акций был не в последнюю очередь связан с реинвестированием дивидендов (выплаты дивидендов "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) поступили инвесторам в период со 2 по 10 августа). Однако теперь ситуация на рынке выглядит довольно скучно, "быкам" не удается закрепить индекс ММВБ выше 1940 пунктов, а значит, ему открывается дорога на снижение до 1900-1910 пунктов. Все морально готовы к этому, поскольку август исторически не самый хороший месяц на фондовом рынке.

В США фондовая картина также далека от пасторальной: "медведи" на индексе DJIA пробили вниз майский повышательный тренд. Инвесторов все сильнее беспокоят вопросы, касающиеся программы Д.Трампа. Многие обеспокоены тем, что представители деловых кругов, в том числе в Конгрессе, не захотят работать с Д.Трампом после скандала, из-за которого президент распустил два бизнес-совета, что затруднит разработку законопроектов по улучшению условий для ведения предпринимательской деятельности (в том числе законопроекта о реформе налогообложения).

Конгресс США сейчас на летних каникулах, однако по возвращению законодателям придется принимать решение касательно потолка госдолга США. Крайний срок принятия решения по госдолгу приближается - середина октября. В 2011 году, когда была очень напряженная обстановка из-за проблемы потолка госдолга (Конгресс не повышал потолок, пока в этом не возникла срочная необходимость), агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг гособлигаций США, и на рынке произошел серьезный рост волатильности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,2%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,3%).

ПАО "Трубная металлургическая компания во втором квартале 2017 года сократило скорректированный показатель EBITDA по МСФО на 6% по сравнению с показателем кварталом ранее - до $134 млн, сообщила компания. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель на уровне $149 млн, что подразумевает рост к аналогичному показателю за предыдущий отчетный период на 5%.

Подорожали бумаги АО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+8,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,738 млрд рублей (из них 1,688 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).