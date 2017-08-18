Рубль сохраняет тенденцию к укреплению в пятницу - РосЕвроБанк

"Рубль сохраняет тенденцию к укреплению на фоне налоговых выплат и стремительного восстановления нефти в пятницу. Курс к доллару вырос на 13 коп. к 10.20 по московскому времени, составив 59,35 руб., при этом нефть подорожала на 0,7%, оказавшись вновь выше $51 за баррель Brent. При этом сейчас курс доллара снижается к остальным валютам, в том числе на фоне комментариев ФРС. Для рубля еще одним фактором поддержки сейчас выступает налоговый период. Что касается реакции на теракты и геополитику, то эти события уже отыграны и не окажут серьезного давления. Тем не менее, инвесторы сейчас осторожны в отношении рисковых активов, поэтому отток из рублевых активов может усилиться. Но на этой неделе у рубля есть все шансы оказаться выше 59 за доллар при благоприятном сценарии. Сопротивление ожидается на уровне 58,75, и эту отметку рубль вряд ли преодолеет даже при комбинации благоприятных факторов", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.