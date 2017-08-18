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18 августа 2017 года 11:30
Рубль сохраняет тенденцию к укреплению в пятницу - РосЕвроБанк
"Рубль сохраняет тенденцию к укреплению на фоне налоговых выплат и стремительного восстановления нефти в пятницу. Курс к доллару вырос на 13 коп. к 10.20 по московскому времени, составив 59,35 руб., при этом нефть подорожала на 0,7%, оказавшись вновь выше $51 за баррель Brent. При этом сейчас курс доллара снижается к остальным валютам, в том числе на фоне комментариев ФРС. Для рубля еще одним фактором поддержки сейчас выступает налоговый период. Что касается реакции на теракты и геополитику, то эти события уже отыграны и не окажут серьезного давления. Тем не менее, инвесторы сейчас осторожны в отношении рисковых активов, поэтому отток из рублевых активов может усилиться. Но на этой неделе у рубля есть все шансы оказаться выше 59 за доллар при благоприятном сценарии. Сопротивление ожидается на уровне 58,75, и эту отметку рубль вряд ли преодолеет даже при комбинации благоприятных факторов", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
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18 августа 2017 года 11:34
Москва. 18 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел ниже 1930 пунктов по индексу ММВБ вслед за снижением мировых фондовых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США, откат сдерживается выросшей нефтью. читать дальше
.18 августа 2017 года 11:17
Национальная валюта будет в диапазоне 58,80 – 59,60 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Национальная валюта всю неделю плавно укреплялась по отношению к доллару. Вчера вечером во время торгов на Московской бирже рубль добрался до месячных максимумов — 59,01 руб./долл. Сегодня рубль может продолжить рост благодаря двум основным факторам. Во-первых, период налоговых выплат традиционно... читать дальше
.18 августа 2017 года 11:12
Спокойствию рынков не было суждено долго продержаться, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Теракт в Барселоне, а также новости о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США вызвали новую волну распродаж. Индекс Доу Джонс и S&P 500 упали ещё более резко и к... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:53
Новый день стоит начинать с позитивных новостей. Сегодня утром позитив, по мнению главного аналитика ВТБ24 Станислава Клещева, заключается в том, что цена золота продолжает удерживаться вблизи максимальных значений года, а котировки Brent за ночь не снизились. На фоне 1.5%-ного снижения индекса... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:35
До конца 2017 года существенных изменений на нефтяном рынке не предвидится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
В последнее время котировки нефти марки Brent колеблются в диапазоне 50-53 доллара за баррель, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Основной причиной повышательной динамики нефтяных цен является сокращение коммерческих запасов нефти в США на протяжении нескольких... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:29
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются третью неделю подряд на фоне роста добычи в США, но уже чувствуют значительную поддержку вблизи трехнедельных минимумов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:19
Москва. 18 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль лишь немного понижается к бивалютной корзине следом за слегка дешевеющей нефтью. читать дальше
.18 августа 2017 года 10:11
В четверг котировки нефти продолжили торговаться в режиме повышенной волатильности. Обвалившись к отметке 50, актив привлек мощную волну покупок и попытался протестировать уровень 51, финишировав немногим ниже заветного барьера, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:59
В четверг рынок акций весь день "топтался" возле отметки 1940 пунктов по индексу ММВБ. В пятницу противоречивый внешний фон располагает аналитиков к негативным прогнозам на начало торгов. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:57
Москва. 18 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала - падение мировых фондовых площадок компенсируется выросшей нефтью, полагают эксперты. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:55
оссийский фондовый рынок будет находиться во власти "медведей", индекс РТС сегодня потеряет 1-2%, прогнозирует аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. В пятницу инвесторы зафиксируют прибыль, закрыв "длинные" позиции по ряду бумаг. К покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Уралкалия", "Яндекса" и... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:51
"В целом внешняя ситуация довольно негативная. Нефть незначительно снижается, но может даже подрасти на ожиданиях роста спроса в Азии. Больших поводов для снижения российского рынка нет, так как больше проблем в США означает "меньше" внимания к российскому вопросу. Тем не менее, падение... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:41
"Окончание очередной недели августа, на наш взгляд, пройдет снижением котировок на отечественном фондовом рынке. Очередная волна распродаж на рынках Америки и Азии окажет влияние в первой половине торгов, и мы не исключаем резкого снижения на открытии торгов, а также во второй половине дня на... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:35
Фондовые индексы США в четверг упали на 1,2-1,9%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:31
"Перед открытием российского фондового рынка 18 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, к продажам располагает динамика на внешних площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные... читать дальше
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