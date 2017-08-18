Национальная валюта будет в диапазоне 58,80 – 59,60 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Национальная валюта всю неделю плавно укреплялась по отношению к доллару. Вчера вечером во время торгов на Московской бирже рубль добрался до месячных максимумов — 59,01 руб./долл. Сегодня рубль может продолжить рост благодаря двум основным факторам. Во-первых, период налоговых выплат традиционно оказывает поддержку рублю, так как экспортеры продают большие объемы иностранной валюты для получения рублей на уплату налогов. Во-вторых, американский доллар продолжает терять свои позиции на фоне недавно опубликованных экономических отчетов ФРС и снижения доверия к Дональду Трампу. Совсем недавно президент США распустил два консультативных совета по предпринимательству при Белом доме. Очевидно, что он теряет поддержку деловых лидеров, ослабляя свою администрацию. При этом еще ни одна его предвыборная инициатива не была реализована. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 58,80 – 59,60 руб./доллар", - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.