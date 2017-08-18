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18 августа 2017 года 11:12
Новые страхи вновь нокаутировали рынки - FxPro
Спокойствию рынков не было суждено долго продержаться, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Теракт в Барселоне, а также новости о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США вызвали новую волну распродаж. Индекс Доу Джонс и S&P 500 упали ещё более резко и к более низким уровням, чем на новостях о Северной Корее неделей ранее. Акции переписали локальные минимумы, что говорит об уязвимости спроса на рисковые активы и серьёзной тяге к распродаже при первых признаках опасности – инвесторы фиксируют прибыль после внушительного роста на фондовых площадках с ноября прошлого года. На валютном рынке форекс евро отступил после публикации протоколов заседания ЕЦБ, где упоминалась обеспокоенность излишней переоценённостью евро. Инфляция в регионе стоит на пути роста, но по-прежнему далека от целевых «почти 2%», а произошедшее с начала года укрепление евро будет подавлять её, а также негативно влиять на позиции экспорта. Участники рынка начали дисконтировать вероятность скорого и резкого сворачивания программы QE от ЕЦБ. К концу торгов четверга спрос на безопасность помог единой валюте укрепиться к доллару, вернув пару EUR/USD с 1.1660 на 1.1730, где она торгуется сейчас. Тем не менее, как и в случае с акциями, важно, что медведям удалось продавить инструмент ниже предыдущих минимумов. Зачастую это является сигналом дальнейшего снижения. Если медведям удастся закрыть неделю ниже 1.17, то на следующей неделе падение евро может ускориться, утверждает эксперт. "В свою очередь рубль в соответствии с ожиданиями продолжал свой курс на рост, прибавив 15 копеек к доллару, и 49 – к евро, - комментирует эксперт FxPro. - В какой-то момент USD/RUB опускалась ниже отметки 59, но спрос на безопасность вызвал отскок в паре. Осторожность рынков (особенно по пятницам) может стать главным фактором для российского рынка сегодня. Вряд ли стоит надеяться, что доллар опустится ниже 59, хотя на следующей неделе нисходящая тенденция в паре вполне сможет продолжиться. EUR/RUB опускался вчера к 69.28, в область трёхнедельных минимумов. Нисходящая тенденция способна проявиться более активно. Медведям может оказаться вполне по силам продвинуть пару максимально близко к 69.0. Закрытие недели ниже будет означать, что фортуна отвернулась от своего недавнего любимчика".
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18 августа 2017 года 11:34
Москва. 18 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел ниже 1930 пунктов по индексу ММВБ вслед за снижением мировых фондовых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США, откат сдерживается выросшей нефтью. читать дальше
.18 августа 2017 года 11:30
"Рубль сохраняет тенденцию к укреплению на фоне налоговых выплат и стремительного восстановления нефти в пятницу. Курс к доллару вырос на 13 коп. к 10.20 по московскому времени, составив 59,35 руб., при этом нефть подорожала на 0,7%, оказавшись вновь выше $51 за баррель Brent. При этом сейчас курс... читать дальше
.18 августа 2017 года 11:17
Национальная валюта будет в диапазоне 58,80 – 59,60 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Национальная валюта всю неделю плавно укреплялась по отношению к доллару. Вчера вечером во время торгов на Московской бирже рубль добрался до месячных максимумов — 59,01 руб./долл. Сегодня рубль может продолжить рост благодаря двум основным факторам. Во-первых, период налоговых выплат традиционно... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:53
Новый день стоит начинать с позитивных новостей. Сегодня утром позитив, по мнению главного аналитика ВТБ24 Станислава Клещева, заключается в том, что цена золота продолжает удерживаться вблизи максимальных значений года, а котировки Brent за ночь не снизились. На фоне 1.5%-ного снижения индекса... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:35
До конца 2017 года существенных изменений на нефтяном рынке не предвидится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
В последнее время котировки нефти марки Brent колеблются в диапазоне 50-53 доллара за баррель, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Основной причиной повышательной динамики нефтяных цен является сокращение коммерческих запасов нефти в США на протяжении нескольких... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:29
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются третью неделю подряд на фоне роста добычи в США, но уже чувствуют значительную поддержку вблизи трехнедельных минимумов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:19
Москва. 18 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль лишь немного понижается к бивалютной корзине следом за слегка дешевеющей нефтью. читать дальше
.18 августа 2017 года 10:11
В четверг котировки нефти продолжили торговаться в режиме повышенной волатильности. Обвалившись к отметке 50, актив привлек мощную волну покупок и попытался протестировать уровень 51, финишировав немногим ниже заветного барьера, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:59
В четверг рынок акций весь день "топтался" возле отметки 1940 пунктов по индексу ММВБ. В пятницу противоречивый внешний фон располагает аналитиков к негативным прогнозам на начало торгов. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:57
Москва. 18 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала - падение мировых фондовых площадок компенсируется выросшей нефтью, полагают эксперты. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:55
оссийский фондовый рынок будет находиться во власти "медведей", индекс РТС сегодня потеряет 1-2%, прогнозирует аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. В пятницу инвесторы зафиксируют прибыль, закрыв "длинные" позиции по ряду бумаг. К покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Уралкалия", "Яндекса" и... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:51
"В целом внешняя ситуация довольно негативная. Нефть незначительно снижается, но может даже подрасти на ожиданиях роста спроса в Азии. Больших поводов для снижения российского рынка нет, так как больше проблем в США означает "меньше" внимания к российскому вопросу. Тем не менее, падение... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:41
"Окончание очередной недели августа, на наш взгляд, пройдет снижением котировок на отечественном фондовом рынке. Очередная волна распродаж на рынках Америки и Азии окажет влияние в первой половине торгов, и мы не исключаем резкого снижения на открытии торгов, а также во второй половине дня на... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:35
Фондовые индексы США в четверг упали на 1,2-1,9%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:31
"Перед открытием российского фондового рынка 18 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, к продажам располагает динамика на внешних площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные... читать дальше
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