Новые страхи вновь нокаутировали рынки - FxPro

Спокойствию рынков не было суждено долго продержаться, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Теракт в Барселоне, а также новости о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США вызвали новую волну распродаж. Индекс Доу Джонс и S&P 500 упали ещё более резко и к более низким уровням, чем на новостях о Северной Корее неделей ранее. Акции переписали локальные минимумы, что говорит об уязвимости спроса на рисковые активы и серьёзной тяге к распродаже при первых признаках опасности – инвесторы фиксируют прибыль после внушительного роста на фондовых площадках с ноября прошлого года.

На валютном рынке форекс евро отступил после публикации протоколов заседания ЕЦБ, где упоминалась обеспокоенность излишней переоценённостью евро. Инфляция в регионе стоит на пути роста, но по-прежнему далека от целевых «почти 2%», а произошедшее с начала года укрепление евро будет подавлять её, а также негативно влиять на позиции экспорта. Участники рынка начали дисконтировать вероятность скорого и резкого сворачивания программы QE от ЕЦБ.

К концу торгов четверга спрос на безопасность помог единой валюте укрепиться к доллару, вернув пару EUR/USD с 1.1660 на 1.1730, где она торгуется сейчас. Тем не менее, как и в случае с акциями, важно, что медведям удалось продавить инструмент ниже предыдущих минимумов. Зачастую это является сигналом дальнейшего снижения. Если медведям удастся закрыть неделю ниже 1.17, то на следующей неделе падение евро может ускориться, утверждает эксперт.

"В свою очередь рубль в соответствии с ожиданиями продолжал свой курс на рост, прибавив 15 копеек к доллару, и 49 – к евро, - комментирует эксперт FxPro. - В какой-то момент USD/RUB опускалась ниже отметки 59, но спрос на безопасность вызвал отскок в паре. Осторожность рынков (особенно по пятницам) может стать главным фактором для российского рынка сегодня. Вряд ли стоит надеяться, что доллар опустится ниже 59, хотя на следующей неделе нисходящая тенденция в паре вполне сможет продолжиться. EUR/RUB опускался вчера к 69.28, в область трёхнедельных минимумов. Нисходящая тенденция способна проявиться более активно. Медведям может оказаться вполне по силам продвинуть пару максимально близко к 69.0. Закрытие недели ниже будет означать, что фортуна отвернулась от своего недавнего любимчика".