Дефицит идей и отпускной сезон определяют "боковик" на рынке акций - ВТБ 24

Новый день стоит начинать с позитивных новостей. Сегодня утром позитив, по мнению главного аналитика ВТБ24 Станислава Клещева, заключается в том, что цена золота продолжает удерживаться вблизи максимальных значений года, а котировки Brent за ночь не снизились. На фоне 1.5%-ного снижения индекса S&P500 такое поведение нефтяного рынка, демонстрировавшего слабость на этой неделе, уже можно считать достижением.

Индекс S&P500 завершил сессию на минимальных значениях дня. Игроки на американском рынке всё больше уверяются в неизбежности коррекции. "Если ориентироваться на 200-дневную скользящую в качестве уровня поддержки и цели для возможного снижения рынка, то следует рассчитывать на 3% движения вниз, - указывает эксперт банка. - Не забываем, что итоги торгов пятницы являются индикатором направления движения в начале следующей недели".

Российский рынок акций продолжает жить своей жизнью, слабо коррелируя с процессами, наблюдаемыми на развивающихся рынках. Относительно небольшой объём свободных денег на рынке, помноженный на ограниченное количество вернувшихся из отпусков игроков и дефицит инвестидей, определяют «боковик» по Индексам ММВБ и РТС. Все дивиденды за 2016 г выплачены, однако заметного реинвестирования их обратно в отечественные бумаги не наблюдается. Вероятно, процесс задерживается до конца летних отпусков.

Рост Акрона (+5.6% вчера) на разовых щедрых выплатах акционерам из нераспределённой прибыли прошлых лет вряд ли можно считать устойчивым подъёмом. Уверенный рост чистой прибыли, как базы расчёта будущих дивидендов, в большей степени поддерживает инвестиционный спрос на акции компаний. Выход Мостотреста на 3-летние максимумы после публикации полугодового отчёта представляется эксперту ВТБ 24 как раз такой историей.