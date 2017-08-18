Рубль лишь немного понижается к доллару и евро следом за слегка слабеющей нефтью

Москва. 18 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль лишь немного понижается к бивалютной корзине следом за слегка дешевеющей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,23-59,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,23 руб./$1 (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,54 руб./EUR1 (+12,25 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 5,1 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,65 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,56 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти после первого за четыре сессии подъема накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу опустилась на 0,04% - до $51,01 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,11% - до $47,19 за баррель.