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18 августа 2017 года 10:35
До конца 2017 года существенных изменений на нефтяном рынке не предвидится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
В последнее время котировки нефти марки Brent колеблются в диапазоне 50-53 доллара за баррель, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Основной причиной повышательной динамики нефтяных цен является сокращение коммерческих запасов нефти в США на протяжении нескольких месяцев. В частности, за последние шесть недель они снизились приблизительно на 10 процентов. По мнению экспертов рынка, продолжение данной тенденции будет способствовать дальнейшему росту нефтяных котировок, которые к концу года могут достичь значений 53-55 долларов за баррель. Еще одним фактором влияния является политика ОПЕК. При этом стоит отметить, что эффективность стратегии нефтяного картеля оказалась не столь высокой, как предполагалось изначально. ОПЕК рассчитывала за полгода устранить избыточное предложение на нефтяном рынке, однако мораторий пришлось продлить еще на девять месяцев. Вместе с тем, по данным Международного энергетического агентства, мировые запасы нефтяного сырья могут оставаться избыточными на протяжении всего 2018 года и даже после его окончания. Поэтому на предстоящей в ноябре встрече производителям предстоит решить, стоит ли продлевать ограничительные меры после весны 2018 года. При сокращении ежедневных норм добычи со стороны стран-членов ОПЕК выпадающие объемы были компенсированы за счет восстановления производства в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от выполнения условий моратория. Кроме того, растут объемы добычи сланцевой нефти в США, которые в сентябре 2017 года могут обновить исторический максимум. Американские производители стремятся доказать, что они могут быть рентабельными даже при относительно низких ценах. С этой целью компании постоянно модернизируют технологии бурения и снижают издержки, чтобы иметь возможность пережить более существенное падение цен на нефть, если таковое произойдет в будущем. Совокупные поставки нефти из Ливии, Нигерии и США уже сегодня перекрывают объемы сокращения добычи сырья, которые взяли на себя члены ОПЕК и примкнувшие к ним страны-нефтедобытчики. В подобных условиях членам нефтяного картеля стоит готовиться к длительному противостоянию, результаты которого сегодня не вполне очевидны. Однако наиболее вероятным представляется следующий вариант: при продлении моратория страны ОПЕК будут терять свою долю рынка, в то время как сохраняющееся избыточное предложение будет давить на цены, не позволяя им расти. Важным также является спрос на нефть со стороны китайской экономики, который в последнее время начинает всё сильнее влиять на мировые нефтяные котировки. А вести из Китая приходят не самые радужные: в июле импорт нефти составил 34,66 млн тонн, что стало минимумом с января 2017 года. Одновременно с этим добыча сырой нефти упала на 3 процента – до 3,84 млн баррелей в сутки, а переработка нефти снизилась на 4,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и составила 10,76 млн баррелей в сутки (это максимальное снижение в рамках сезонности, начиная с 2014 года). "Если на фоне признаков замедления роста китайской экономики снижение спроса на нефть продолжится, это станет серьезным фактором, препятствующим дальнейшему росту нефтяных котировок. Суммируя возможный вклад вышеперечисленных факторов, мы не ожидаем в ближайшее время заметного роста нефтяных котировок. В сформировавшихся сегодня условиях цены на нефть до конца года будут находиться в коридоре 51-54 доллара за баррель", - заключает специалист ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
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