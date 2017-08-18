Лето будем заканчивать в области 48-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются третью неделю подряд на фоне роста добычи в США, но уже чувствуют значительную поддержку вблизи трехнедельных минимумов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 18 августа в 9:45 по московскому времени торговались на уровне 51,02 доллара за баррель, теряя с открытия недели 2,03%. Американский эталон WTI находился в районе 47,24, подешевев за этот период на 3,3%.

Агентство энергетической информации США, по итогам прошлой недели, зафиксировало рост добычи в США на 79 тысяч баррелей в сутки до 9,502 миллиона баррелей в сутки, максимального значения с июля 2015 года.

Цены на нефть чувствуют себя не очень уверенно в последние три недели. Рост добычи в США, Ливии и Нигерии, а также падение объ

емов переработки в Китае, провоцируют опасения, что спрос и предложения не сбалансируются в 2017 году, несмотря на усилия ОПЕК+.

Тем не менее, контракты Brent с ближайшим сроком экспирации чувствуют очень серьезную поддержку в области 50 долларов за баррель. Цены опускались туда дважды на этой неделе и оба раза отскакивали вверх на хороших объемах, сигнализирующих об интересе на покупку по таким низким ценам со стороны крупных участников рынка.

"Полагаю, что сложившийся новостной фон пока не способен провоцировать длительное падение котировок ниже 48 долларов за баррель. Равно как и в районе 55, они пока еще будут чувствовать себя не очень уверенно на фоне роста добычи в США, Ливии и Нигерии и неполной имплементации соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Все идет к тому, что лето мы будем заканчивать в области 48-55 долларов за баррель", - заключает эксперт ГК.