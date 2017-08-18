В краткосрочной перспективе котировкам нефти необходимо прочно обосноваться выше уровня 51 - eToro

В четверг котировки нефти продолжили торговаться в режиме повышенной волатильности. Обвалившись к отметке 50, актив привлек мощную волну покупок и попытался протестировать уровень 51, финишировав немногим ниже заветного барьера, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Изначально на рынке присутствовали неоднозначные настроения. Игроки не знали, как реагировать на отчет Минэнерго, который отразил одновременно максимальное за 11 месяцев недельное сокращение запасов углеводородов и рост добычи до максимумов июля 2015 года. Поскольку в последнее время сырьевые площадки фокусируются на показателях производства с оглядкой на неэффективность сделки ОПЕК, "медведи" все же одержали верх.

Но спасительной "соломинкой", которая удержала котировки от падения под ключевую отметку 50, стала Саудовская Аравия, которая рапортовала о том, что в июне экспорт нефти из страны упал до 33-месячного минимума. Более того, запасы "черного золота" там сократились до уровней начала 2012 года. Также прозвучали предположения о том, что объемы экспорта, скорее всего, продолжили снижаться в июле и августе.

"Как признак сокращения предложения со стороны негласного лидера ОПЕК, эти известия спасли Brent от более масштабного обвала и вернули надежды рынка на возможность достижения баланса на мировой арене. Но не будем забывать о том, что, согласно последним отчетам самого картеля и МЭА, саудиты продолжают наращивать добычу, хотя при этом активно призывают своих коллег не выходить за рамки установленных квот. В краткосрочной перспективе котировкам необходимо прочно обосноваться выше уровня 51, чтобы снизить риски падения под отметку 50, утрата которой существенно ухудшит краткосрочные технические перспективы актива. Под "занавес" дня и недели будет опубликован традиционный отчет Baker Hughes по числу действующих буровых, но основная реакция рынка на релиз придется, вероятно, на утренние торги понедельника", - отмечает специалист eToro.