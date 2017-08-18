Утренние прогнозы: негативная составляющая может перевесить

В четверг рынок акций весь день "топтался" возле отметки 1940 пунктов по индексу ММВБ. В пятницу противоречивый внешний фон располагает аналитиков к негативным прогнозам на начало торгов.

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Перед открытием российского фондового рынка 18 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, к продажам располагает динамика на внешних площадках. С другой стороны, ситуация на рынке энергоносителей находится на стороне "быков". Вчера после закрытия основной сессии в России нефть марки Brent возобновила восходящую динамику и сегодня к 9:00 мск смогла вплотную подойти к отметке $51. Тем не менее, на мой взгляд, негативная составляющая может перевесить, поэтому российский рынок начнет день снижением, и индекс ММВБ уже в первые минуты уйдет ниже 1940 пунктов. В дальнейшем давление на российские акции может оказать открытие европейских площадок, где я также прогнозирую преобладание продаж в начале торгов. Однако продолжающееся восстановление цен на нефть сдержит падение наших индексов. Во второй половине дня внимание игроков будет обращено на статистику из США, где сегодня будет опубликован индекс настроений потребителей, рассчитанный Мичиганским университетом".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Окончание очередной недели августа, на наш взгляд, пройдет снижением котировок на отечественном фондовом рынке. Очередная волна распродаж на рынках Америки и Азии окажет влияние в первой половине торгов, и мы не исключаем резкого снижения на открытии торгов, а также во второй половине дня на открытии площадок в США. Возможное снижение рекомендуем использовать для покупок интересующих активов на долгосрочную перспективу. Внешний фон негативный, основные фондовые площадки закрылись снижением".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Рост, который мы наблюдали в первой декаде августа, когда индекс ММВБ оттолкнулся от уровня 1900 и оказался на уровне почти 1990 (8-9 августа), по-моему, не в последнюю очередь связан с инвестированием дивидендов. Ситуация на рынке довольно скучная. "Быки" пытаются закрепить индекс ММВБ над отметкой 1940 пунктов, и если это им не удастся, то индекс снизится до 1900-1910. Все морально готовы к этому - август исторически не самый хороший месяц на фондовом рынке".