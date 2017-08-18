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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовый рынок будет находиться во власти "медведей" - Алор Брокер
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18 августа 2017 года 09:55

Фондовый рынок будет находиться во власти "медведей" - Алор Брокер

Российский фондовый рынок будет находиться во власти "медведей", индекс РТС сегодня потеряет 1-2%, прогнозирует аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. В пятницу инвесторы зафиксируют прибыль, закрыв "длинные" позиции по ряду бумаг. К покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Уралкалия", "Яндекса" и "Аэрофлота", только по ним сохраняется восходящий тренд. "Короткие" позиции можно удерживать по акциям ГМК "Норильский никель", НЛМК, "Сургутнефтегаза" (пр.) и "ЛУКОЙЛа", они пробивают локальные уровни сопротивления.

Опубликовано: /ГК "Алор"/
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