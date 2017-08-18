Рубль будет более устойчив - "Открытие Брокер"

"В целом внешняя ситуация довольно негативная. Нефть незначительно снижается, но может даже подрасти на ожиданиях роста спроса в Азии. Больших поводов для снижения российского рынка нет, так как больше проблем в США означает "меньше" внимания к российскому вопросу. Тем не менее, падение американских и европейских индексов нельзя полностью игнорировать. На этом фоне рубль будет более устойчив, пользуясь поддержкой в виде нефти, некоторого дефицита рублёвой ликвидности и сохранения перспектив положительного для рубля разрыва ставок. Наш прогноз в начале недели о "путешествии" USD/RUB в зону 59,0-59,5 полностью оправдался", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.