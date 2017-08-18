Не исключаем резкого снижения на открытии торгов акциями - Инвестиционная палата

"Окончание очередной недели августа, на наш взгляд, пройдет снижением котировок на отечественном фондовом рынке. Очередная волна распродаж на рынках Америки и Азии окажет влияние в первой половине торгов, и мы не исключаем резкого снижения на открытии торгов, а также во второй половине дня на открытии площадок в США. Возможное снижение рекомендуем использовать для покупок интересующих активов на долгосрочную перспективу. Внешний фон негативный, основные фондовые площадки закрылись снижением", - указывает специалист Инвестиционной палаты Александр Крылов.