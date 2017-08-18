Уже в первые часы торгов USD/RUB может протестировать поддержку на отметке 59 - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи на фоне роста цен на нефть и поддержки со стороны налогового периода рассчитываю на укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Нельзя исключать, что уже в первые часы пара USD/RUB протестирует поддержку на отметке 59. Однако для ее пробоя вряд ли хватит сил, так что в середине торгов может наметиться консолидация над этим уровнем. И лишь проход нефти выше $51,5 может способствовать уходу американской валюты под указанную поддержку", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.