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18 августа 2017 года 09:31
Фондовый рынок начнет день снижением - ИК "Фридом Финанс"
"Перед открытием российского фондового рынка 18 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, к продажам располагает динамика на внешних площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы частично компенсируют вчерашние потери, прибавляя порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 снижается на 1,2%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,1%. С другой стороны, ситуация на рынке энергоносителей находится на стороне "быков". Вчера после закрытия основной сессии в России нефть марки Brent возобновила восходящую динамику и сегодня к 9:00 мск смогла вплотную подойти к отметке $51. Тем не менее, на мой взгляд, негативная составляющая может перевесить, поэтому российский рынок начнет день снижением, и индекс ММВБ уже в первые минуты уйдет ниже 1940 пунктов. В дальнейшем давление на российские акции может оказать открытие европейских площадок, где я также прогнозирую преобладание продаж в начале торгов. Однако продолжающееся восстановление цен на нефть сдержит падение наших индексов. Во второй половине дня внимание игроков будет обращено на статистику из США, где сегодня будет опубликован индекс настроений потребителей, рассчитанный Мичиганским университетом", - комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.
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18 августа 2017 года 11:34
Москва. 18 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел ниже 1930 пунктов по индексу ММВБ вслед за снижением мировых фондовых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США, откат сдерживается выросшей нефтью. читать дальше
.18 августа 2017 года 11:30
"Рубль сохраняет тенденцию к укреплению на фоне налоговых выплат и стремительного восстановления нефти в пятницу. Курс к доллару вырос на 13 коп. к 10.20 по московскому времени, составив 59,35 руб., при этом нефть подорожала на 0,7%, оказавшись вновь выше $51 за баррель Brent. При этом сейчас курс... читать дальше
.18 августа 2017 года 11:17
Национальная валюта будет в диапазоне 58,80 – 59,60 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Национальная валюта всю неделю плавно укреплялась по отношению к доллару. Вчера вечером во время торгов на Московской бирже рубль добрался до месячных максимумов — 59,01 руб./долл. Сегодня рубль может продолжить рост благодаря двум основным факторам. Во-первых, период налоговых выплат традиционно... читать дальше
.18 августа 2017 года 11:12
Спокойствию рынков не было суждено долго продержаться, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Теракт в Барселоне, а также новости о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США вызвали новую волну распродаж. Индекс Доу Джонс и S&P 500 упали ещё более резко и к... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:53
Новый день стоит начинать с позитивных новостей. Сегодня утром позитив, по мнению главного аналитика ВТБ24 Станислава Клещева, заключается в том, что цена золота продолжает удерживаться вблизи максимальных значений года, а котировки Brent за ночь не снизились. На фоне 1.5%-ного снижения индекса... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:35
До конца 2017 года существенных изменений на нефтяном рынке не предвидится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
В последнее время котировки нефти марки Brent колеблются в диапазоне 50-53 доллара за баррель, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Основной причиной повышательной динамики нефтяных цен является сокращение коммерческих запасов нефти в США на протяжении нескольких... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:29
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются третью неделю подряд на фоне роста добычи в США, но уже чувствуют значительную поддержку вблизи трехнедельных минимумов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:19
Москва. 18 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль лишь немного понижается к бивалютной корзине следом за слегка дешевеющей нефтью. читать дальше
.18 августа 2017 года 10:11
В четверг котировки нефти продолжили торговаться в режиме повышенной волатильности. Обвалившись к отметке 50, актив привлек мощную волну покупок и попытался протестировать уровень 51, финишировав немногим ниже заветного барьера, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:59
В четверг рынок акций весь день "топтался" возле отметки 1940 пунктов по индексу ММВБ. В пятницу противоречивый внешний фон располагает аналитиков к негативным прогнозам на начало торгов. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:57
Москва. 18 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала - падение мировых фондовых площадок компенсируется выросшей нефтью, полагают эксперты. читать дальше
.18 августа 2017 года 09:55
оссийский фондовый рынок будет находиться во власти "медведей", индекс РТС сегодня потеряет 1-2%, прогнозирует аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. В пятницу инвесторы зафиксируют прибыль, закрыв "длинные" позиции по ряду бумаг. К покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Уралкалия", "Яндекса" и... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:51
"В целом внешняя ситуация довольно негативная. Нефть незначительно снижается, но может даже подрасти на ожиданиях роста спроса в Азии. Больших поводов для снижения российского рынка нет, так как больше проблем в США означает "меньше" внимания к российскому вопросу. Тем не менее, падение... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:41
"Окончание очередной недели августа, на наш взгляд, пройдет снижением котировок на отечественном фондовом рынке. Очередная волна распродаж на рынках Америки и Азии окажет влияние в первой половине торгов, и мы не исключаем резкого снижения на открытии торгов, а также во второй половине дня на... читать дальше
.18 августа 2017 года 09:35
Фондовые индексы США в четверг упали на 1,2-1,9%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
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