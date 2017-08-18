Фондовый рынок начнет день снижением - ИК "Фридом Финанс"

"Перед открытием российского фондового рынка 18 августа сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, к продажам располагает динамика на внешних площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы частично компенсируют вчерашние потери, прибавляя порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 снижается на 1,2%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,1%. С другой стороны, ситуация на рынке энергоносителей находится на стороне "быков". Вчера после закрытия основной сессии в России нефть марки Brent возобновила восходящую динамику и сегодня к 9:00 мск смогла вплотную подойти к отметке $51. Тем не менее, на мой взгляд, негативная составляющая может перевесить, поэтому российский рынок начнет день снижением, и индекс ММВБ уже в первые минуты уйдет ниже 1940 пунктов. В дальнейшем давление на российские акции может оказать открытие европейских площадок, где я также прогнозирую преобладание продаж в начале торгов. Однако продолжающееся восстановление цен на нефть сдержит падение наших индексов. Во второй половине дня внимание игроков будет обращено на статистику из США, где сегодня будет опубликован индекс настроений потребителей, рассчитанный Мичиганским университетом", - комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.