Есть условия для падения USD/RUB к 58,60 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль вновь вел себя как "по нотам" в течение четверга, достигнув прогнозируемой нами отметки 59 и сделав попытку пробить этот уровень. Тот факт, что закрытие торговых суток произошло ниже этой отметки, уже выглядит многообещающим. Кроме того, дополнительными условиями поддержки спроса на российскую валюту остается пик налоговых выплат и ослабление доллара в связи со снижением геополитических рисков и расколом в стане администрации Трампа. И еще нефть, которая стойко держится выше 50 и имеет все шансы пойти вверх. Саудовская Аравия, самый крупный экспортер нефти в мире, к примеру, в июне отгрузил минимальные за 3 года объемы энергоносителя. Объемы экспорта сократились на 6,9 млн баррелей в день до минимума сентября 2014 года от 6,92 млн в мае. Внутренние запасы составили 256,6 млн баррелей, что является минимумом с января 2012 года. Это создает условия для дальнейшего укрепления Brent с ближайшей целью на отметке 52. Это создаст условия для падения USD/RUB к 58,60", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.