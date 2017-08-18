Ситуация на рынке акций довольно скучная - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс ММВБ показал "нулевую" динамику. В целом из индексных бумаг только лишь "Сбербанк" может похвастаться наличием покупателей и более-менее внятной динамикой (правда, вчера котировки закрылись с понижением). "Газпром" же "застрял" в "боковике" между 116 и 119. У "ЛУКОЙЛа" аналогичная ситуация. Рост, который мы наблюдали в первой декаде августа, когда индекс ММВБ оттолкнулся от уровня 1900 и оказался на уровне почти 1990 (8-9 августа), по-моему, не в последнюю очередь связан с инвестированием дивидендов. Ситуация на рынке довольно скучная. "Быки" пытаются закрепить индекс ММВБ над отметкой 1940 пунктов, и если это им не удастся, то индекс снизится до 1900-1910. Все морально готовы к этому - август исторически не самый хороший месяц на фондовом рынке", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.