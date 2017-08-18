Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 августа. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрирует ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала - падение мировых фондовых площадок компенсируется выросшей нефтью, полагают эксперты.

Индексы в США накануне упали на 1,2-1,9% (Dow Jones потерял более 1% впервые за 64 сессии) на фоне ряда негативных факторов, включая террористическую атаку в Барселоне, протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), слабые квартальные отчетности и действия президента США Дональда Трампа.

Днем ранее Д.Трамп заявил о роспуске двух состоящих из бизнесменов консультативных советов, работавших при его администрации. Ранее ряд членов данных структур решили покинуть их в знак протеста против комментариев Д.Трампа по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле.

Руководители американского ЦБ в ходе июльской встречи активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев. В связи с этим некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) отметили, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам", говорится в протоколе заседания.

Многие участники комитета указывают на вероятность сохранения темпов роста потребительских цен ниже 2% более длительный период, чем предполагается в настоящее время. По этой причине значительная часть инвесторов Уолл-стрит теперь уверена в том, что американский ЦБ не будет менять ставки до начала 2018 года, свидетельствуют данные CME Group.

Вышедшая в четверг в США статистика оказалась неоднозначной. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 232 тыс. (минимум с февраля) при прогнозах снижения до 240 тыс., а индекс деловой активности Филадельфии в августе сократился до 18,9 пункта при прогнозах снижения до 18 пунктов с июльских 19,5 пункта.

Между тем, негативом стали данные о промпроизводстве, которое в июле выросло на 0,2% при прогнозах подъема на 0,3%. Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% общего объема промпроизводства) упал в прошлом месяце на 0,1%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

В пятницу снижаются индексы в Азии из-за политической неопределенности в США, вызывающей опасения, что президент страны Д.Трамп не сможет провести обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики. Кроме того, теракты в Испании повысили спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, что негативно отражается на котировках акций японских экспортеров в пятницу.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабильны после первого за четыре сессии подъема накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:40 МСК в пятницу составила $51,0 за баррель (-0,1% и +1,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,22 за баррель (-0,04% и +0,7% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в минувшую среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного подросла по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,532 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,415 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,07% - до 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 522,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Сбербанк БО-37" (-1,3%), "РЖД-23" (-0,3%) и "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-0,3%), а в лидерах роста - "Акрон БО-02" (+0,5%), "ГТЛК БО-08" (+0,3%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение облигаций серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги прошел 11 августа. По итогам сбора заявок РЖД установили ставку 1-го купона на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые, срок погашения бумаг - 15 лет. В предыдущий раз РЖД размещали облигации в мае, выпустив бонды серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

НАО "Первое коллекторское бюро" объявило на 5 сентября оферту по облигациям 8-й серии. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 29 августа по 4 сентября. В ходе оферты компания обязуется выкупить до 155,181 тыс. облигаций по цене 42,88% от номинала. Облигации 8-й серии объемом 1,5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 17% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения.