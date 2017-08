Dow Jones потерял более 1% впервые за 64 сессии

Фондовые индексы США в четверг упали на 1,2-1,9%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу.

Фондовые индексы США в четверг упали на 1,2-1,9%, в том числе из-за снижения котировок акций высокотехнологических компаний, сообщает MarketWatch.

Значение Dow Jones Industrial Average опустилось более чем на 1% впервые за 64 последние торговые сессии. Последний раз подобное было зафиксировано 22 года назад: тогда индекс продержался без существенных снижений 69 дней до 25 октября 1995 года, по данным WSJ Market Group Data.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал целый ряд факторов, включая террористическую атаку в Барселоне, протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), слабые квартальные отчетности и действия президента США Дональда Трампа.

"Рынки искали предлог для распродажи в течение нескольких месяцев. Теперь у нас есть оправдание, - сказал управляющий директор по инвестициям U.S. Bank Private Wealth Management Дэвид Шиголейт. - Последний политический дискурс, исходящий из Вашингтона, добавил очередной риск, что президентская налоговая реформа находится под угрозой. Это может стать сильным ударом по акциям".

Днем ранее Д.Трамп заявил о роспуске двух состоящих из бизнесменов консультативных советов, работавших при его администрации. "Вместо того, чтобы оказывать давление на бизнесменов из Совета по промышленному производству и из Форума по стратегии и политике, я закрываю их. Спасибо всем", - заявил президент.

Ранее ряд членов данных структур решили покинуть их в знак протеста против комментариев Д.Трампа по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле.

Руководители американского ЦБ в ходе июльской встречи активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев. В связи с этим некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) отметили, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам", говорится в протоколе заседания.

Многие участники комитета указывают на вероятность сохранения темпов роста потребительских цен ниже 2% более длительный период, чем предполагается в настоящее время. По этой причине значительная часть инвесторов Уолл-стрит теперь уверена в том, что американский ЦБ не будет менять ставки до начала 2018 года, свидетельствуют данные CME Group.

"Такая неопределенность (в отношении инфляции - прим. ИФ) приводит к новым сомнениям относительно того, сможет ли ФРС снова повысить ставки в этом году, и, очевидно, инвесторы становятся все более нервными", - полагает Константин Антис из ADS Securities.

Статистика, опубликованная в четверг, была неоднозначной.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 232 тыс., что является минимальным уровнем с февраля текущего года.

Между тем объем промышленного производства в США в июле повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось хуже прогноза аналитиков.

Индекс производственной активности Филадельфии в августе снизился до 18,9 пункта по сравнению с 19,5 пункта в предыдущий месяц, однако эксперты ожидали более сильного падения.

Все одиннадцать отраслевых групп Standard & Poor's 500 продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торгов в четверг. В текущем году такое происходило всего дважды. Лидерами падения стали высокотехнологический сектор, а также промышленный и финансовый подындексы.

Котировки акций Wal-Mart Stores Inc. снизились на 1,6%. Крупнейшая в мире компания розничной торговли сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале (май-июль), хотя ее выручка превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги Cisco Systems Inc. подешевели на 4%. Ведущий мировой производитель сетевого оборудования зафиксировал прибыль и выручку в четвертом финквартале (завершился 29 июля) на уровне ожиданий рынка, однако предупредил о вероятном снижении выручки в текущем квартале.

На фоне слабой отчетности рухнула на 6,7% стоимость NetApp Inc., предоставляющей услуги по хранению данных.

Цена акций L Brands Inc. опустилась на 3,6% после того, как владелец бренда Victoria's Secret ухудшил прогноз прибыли на текущий квартал и 2017 год.

Кроме того, из-за событий в Барселоне, которая является привлекательным местом для туристов, подешевели бумаги авиакомпаний: American Airlines Group Inc. - на 4,9%, Delta Air Lines Inc. - на 5,2%, Southwest Airlines Co. - на 3,9%, Alaska Air Group Inc. - на 4,5%, United Continental Holdings Inc. - на 3,3%.

В то же время рыночная стоимость Alibaba Group Holding Ltd. выросла на 2,8%. Китайский интернет-гигант увеличил прибыль в долларовом выражении более чем вдвое в первом финквартале (апрель-июнь), при этом выручка компании повысилась в 1,5 раза.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 274,14 пункта (1,24%) - до 21750,73 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 38,1 пункта (1,54%), составив 2430,01 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 123,2 пункта (1,94%) - до 6221,91 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу вслед за снижением фондового рынка США по итогам предыдущей сессии.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает политическая неопределенность в США, вызывающая опасения, что президент страны Дональд Трамп не сможет провести обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики.

Кроме того, теракты в Испании повысили спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, что негативно отражается на котировках акций японских экспортеров в пятницу.

Японский индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

Акции Toyota Motor подешевели на 0,7%, Honda Motor - на 0,8%, Sony Corp. - на 2,2%, Canon Inc. - на 1,4%.

Тем не менее, эксперты ожидают, что сильная отчетность японских компаний сдержит снижение японского рынка.

"Фундаментальные рыночные факторы неплохи", - отмечает аналитик Resona Bank Такаси Хирацука.

Акций финансовых компаний являются лидерами падения цены в пятницу. Бумаги японских Dai-ichi Life Holdings и T&D Holdings, работающих в сфере страхования жизни, подешевели в ходе торгов соответственно на 3% и 3,2%.

Котировки акций австралийских банков Westpac Banking, National Australia Bank и New Zealand Banking Group упали на 1,8%, 1,6% и 1,6%.

Падению цен бумаг финкомпаний способствовало резкое снижение доходностей американских гособлигаций после появившихся накануне слухов о том, что глава Национального экономического совета США Гэри Кон намерен покинуть свой пост из-за несогласия с позицией Д.Трампа по Шарлотсвиллю.

Два представителя Белого дома в интервью газете The Wall Street Journal опровергли эту информацию, заявив, что Г.Кон не делал этого и не собирался делать, что привело к подъему доходностей US Treasuries.

Акции гонконгских производителей компонентов для смартфонов дешевеют в ходе торгов. Стоимость бумаг AAC Technologies опустилась на 4%, Tongba Group - на 2,1%, BYD Electronic - на 1,5%.

Настрой инвесторов в отношении сектора является не слишком благоприятным, поскольку спрос на сматрфоны ослаб в преддверие выхода на рынок новых моделей iPhone, отмечает аналитик Yuanta Securities Джефф Пу.

Цены на нефть стабильны в пятницу после первого за четыре сессии подъема накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу опустилась на $0,04 (0,08%) - до $50,99 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подорожали на $0,76 (1,51%) - до $51,03 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,08%) - до $47,05 за баррель. Контракт подорожал на $0,31 (0,66%) - до $47,09 за баррель по итогам предыдущей сессии.

"Подъем рынка в четверг, вероятно, связан с тем, что технические индикаторы спровоцировали покупки контрактов после падения цены WTI ниже уровня поддержки в $47 за баррель, - цитирует MarketWatch аналитика по нефтяному сектору Clipper Data Троя Винсента. - С точки зрения фундаментального анализа, несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения запасов нефти в США до конца августа, никаких "бычьих" сигналов для рынка не было".

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в минувшую среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года.

Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло снижение, ожидавшееся экспертами S&P Global Platts (3,6 млн баррелей), пишет MarketWatch

Соглашение ОПЕК+ об ограничении производства нефти "отошло на второй план, поскольку устойчивый тренд в добыче в США продолжает сдерживать рост цен", говорит один из авторов издания Sevens Report Тайлер Ричи.

"При отсутствии геополитических катализаторов, уровень в $50 за баррель для WTI, вероятно, останется устойчивым уровнем сопротивления в ближайшее время, а если добыча нефти в США продолжит расти, давление на стоимость нефти продолжится", - отмечает эксперт.