Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря возобновившей подъем нефти

Москва. 17 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, рубль усилил укрепление к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 59,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,38 руб./EUR1, опустившись на 53 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 37,46 копейки - до 63,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах четверга благодаря ценам на нефть, перешедшим к росту после снижения в первой половине дня. Участники рынка энергоносителей продолжают отыгрывать данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло прогнозы. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг поднялась на 1,01% - до $50,78 за баррель. Ранее котировки падали до менее $50 за баррель впервые с 25 июля. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,36% - до $47,11 за баррель.

Поддержку рублю оказывают также интерес участников торгов к операциям carry trade, снижение геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также приближение пиковых выплат в рамках налогового периода августа.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, ключевым фактором укрепления рубля выступают цены на нефть. "Нефть дорожает вечером в четверг, несмотря на растущий индекс доллара на Forex. Основным фактором поддержки цен на "черное золото" выступает сезонность, позитивно сказавшаяся на вчерашних данных от Минэнерго в США. Кроме того, рост мировой экономики приводит к увеличению потребления нефти, и, судя по некоторым данным, в мире нарастает дефицит нефти. Это является сильным фактором поддержки всех сырьевых валют, в том числе рубля. Меньшим по значимости фактором поддержки рубля является приближение пиковых выплат в рамках налогового периода, приходящихся на следующую неделю. Компании должны будут перечислить в бюджет выплаты по НДПИ",- отмечает аналитик.

"Доллар США провел почти весь торговый день в непосредственной близости от отметки 59,3 руб./$1. Рубль демонстрирует поразительную устойчивость, но на это у него есть причины. Не стоит сбрасывать со счетов общее нейтральное отношение мировых инвесторов к риску - пока все тихо и в экономическом, и в геополитическом плане, спрос на валюты развивающихся стран возвращается. Правда, положительная поддержка для российской валюты актуальна только в моменте - в среднесрочной перспективе есть шанс, что тучи над "россиянином" будут темнее и темнее. Нефтяной рынок до сих пор не определился с динамикой: в первой половине дня продавцы и покупатели вяло гоняли баррель Brent в пределах 0,5%, к вечеру "бочка" североморского сырья дорожает на 1% и стремится пробить $51", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 18 августа на 40,31 копейки, до 59,249 руб./$1, и опустил курс евро на 34,27 копейки, до 69,6531 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 27,03 копейки по отношению к среде и составил 59,3041 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 21,54 копейки по отношению к 16 августа и составил 59,2925 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 810,165 млн, из которых $1 млрд 026,165 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 784,354 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 32 копейки к среде - до 69,5519 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 23,04 копейки по отношению к 16 августа и составил 69,535 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR458,512 млн, из которых EUR208,346 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR250,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг повысились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) преимущественно остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,86% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,18% годовых, ставка на 3 месяца понизилась на 3 б.п. - до 9,15% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 9,03% годовых.